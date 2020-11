Ninel Conde contraataca; demandará a Giovanni Medina por violencia de género

La actriz pide justicia y respeto para todas las mujeres que como ella han sido violentadas, por lo que recurre a la ley para que no quede impune su caso.

Ninel Conde no es indiferente a la agresión que recientemente sufrió la cantante Tefi Valenzuela por lo que aprovechando que es un tema fuerte del que todos están hablando, nos recuerda que ella también fue violentada por lo que buscará, a través de la ley, que su agresor pague.

Es por ello que está preparando una demanda por violencia de género en contra de su expareja Giovanni Medina, quien esta tarde de jueves se tendrá que presentar ante el juzgado para hacerle frente a la acusación, según dio a conocer el ‘Bombón Asesino’ en su cuenta de Instagram.

Mediante un video explica que no quería hablar del tema hasta que se materializara; sin embargo, es importante alzar la voz debido a que la violencia contra las mujeres cada vez es más frecuente por lo que se atreve a retomar el sonado caso de Eleazar Gómez y Stephanie Valenzuela.

“Este es un claro “no a la violencia de género”, como ahora lo ha vivido una persona pública que está vinculada a un proceso de violencia en contra de la mujer, yo creo que es importantísimo, levantar y alzar la voz, y no necesitar tener tal vez una mordida, dos o tres en el cachete… te arrancan a tu hijo, te violentan de muchas maneras, que yo hubiera preferido que me arrancaran los cachetes a mordidas, a que me hubiera hecho lo que me están haciendo” Ninel Conde. Actriz y bailarina

Exige respeto y justicia para todas las mujeres por lo que dice confiar en las autoridades de este país para que no quede impune su agresión pese a que su ex diga contar con “palancas” que lo librarán de la acusación.

Su defensa legal explicó que la acusación se basa en que su cliente es víctima de las conductas del empresario mismas que son consideradas un delito. "Tú un día sufriste violencia por parte de quien fue tu familia, uno de sus miembros te agredió en forma repetida, incalificable”, reprobaron.

Giovanni Medina rechaza acusación de violencia doméstica y de género

Al respecto, Giovanni no tardó en pronunciarse vía Twitter donde pidió a la prensa no caer en la nueva farsa de Ninel Conde así como recordó que la famosa les ocultó su boda, los obligó a perseguirla y hoy nuevamente quiere utilizarlos para su beneficio.

Indicó que "las autoridades e instituciones no deben ser utilizadas para hacer daño a las personas. Existen verdaderas víctimas que merecen la atención que se desperdicia en quien hoy hace mal uso de ellas”.

Finalmente se le va a la yugular a Ninel pregúntale sobre su sentir siendo consiente que su esposo la llena de lujos con dinero que ha obtenido de supuestos fraudes.

“¿Qué se siente disfrutar, viajar y vivir del fruto de lo robado, del dolor y de los sueños rotos de más de 30 familias víctimas de fraude y robo en por lo menos 3 países?” Giovanni Medina. Empresario y expareja de Ninel Conde