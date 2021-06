Ximena Navarrete habla sobre polémica en redes de Lupita Jones

Hace un semana Lupita Jones, directora de Nuestra Belleza México dijo estar desilusionada del resultado que obtuvo Denisse Franco en Miss Universo 2017, pues no logró colocarse entre una de las 16 finalistas del concurso.

A raíz de esto, los fans la criticaron por el poco apoyo que tuvo hacia la concursante mexicana, por lo que convocaron a una marcha para pedir que se destituyera a Lupita convocando a su puesto a Ximena Navarrete ganadora del certamen en el 2010.

Ante la polémica envió un comunicado en sus redes sociales.

“Señores yo no soy coordinadora del concurso nacional, y aunque me gustaría darles respuesta no las tengo. Me parece que este tema debe de aclararlo las personas que se encargaron de la preparación de Denisse Franco, tanto sus coordinadores estatal y nacionales...”, escribió en las redes sociales.