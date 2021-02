Natti Natasha espera a su primer hijo junto a Raphy Pina. La cantante tiene seis meses de embarazo.

Desde que confirmó su embarazo, el pasado 18 de febrero tras la entrega de Premios Lo Nuestro, Natti Natasha está más que abierta a hablar de su maternidad, incluso ya no oculta su barriga, por el contrario, la presume.

Verás, a través de su cuenta de Instagram, la cantante Natti Natasha compartió con sus millones de seguidores la ardiente sesión fotográfica que realizó para recordar de la mejor manera, sus primeros pasos hacia la maternidad. En lencería blanca mostró su pancita de embarazo.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Te ves hermosa con ese brillo de regalar vida”, “Eres un reina”, “Ojalá y sea una diosa como su mami”, “Qué bella”, “La madre más guapa”, “Mamacita”, “Toda una princesa”, “Todo por dormir sin pijama”, “Estas fotos son brutales”, “Seguro es un niño. Ojalá se parezca al papá”, se lee entre comentarios de las sexys fotos.

¿Cómo logró Natti Natasha embarazarse?

A sus 34 años de edad, Natti Natasha temía no poder convertirse madre debido a que en el 2007 sufrió de quistes, razón por la que tuvieron que extirparle una trompa de falopio.

"Cuando me hacen el examen, el doctor me dijo: ‘Por más que trates de (embarazarte) de forma natural no se va a poder’. Así que me dijo que el paso era hacer el tratamiento de inseminación in vitro”, recordó en entrevista con People en Español; no obstante, aunque comenzó a tomar hormonas que la alteraban sus emociones, el tratamiento no funcionó por lo que se sintió un fracaso que la arrastró en una fuerte depresión.