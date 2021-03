Nath Campos confiesa que ha tenido percances con algunos programas de televisión

Tras ser acusada de querer beneficiarse con su denuncia de abuso sexual, Nath Campos reveló que no quiere dar entrevistas porque quieren hacer un show

El pasado 14 de marzo Gabriel Cuevas reveló en ‘Fórmula Espectacular’ que la agencia de Nath Campos habría pedido grandes cantidades de dinero a los programas ‘Acércate a Rocío’ y ‘Mimí Contigo’ para poder participar en sus emisiones.

Tras la polémica generada la influencer rompió el silencio y confesó que ha tenido algunos percances con algunos programas de televisión debido a que considera que sólo quieren hacer un show de su denuncia de abuso sexual.

Nath Campos: “Estos chismes de que estoy lucrando con esto me parecen absurdos”

A través de sus Instagram Stories, Nath Campos habló sobre los rumores que aseguraban que su agencia y ella solo buscaban un beneficio económico con su denuncia de abuso sexual pues cobraban por cada entrevista.

En su video la influencer destacó que le pareció absurdo que medios asegurarán que se encontraba pidiendo dinero.

“Estoy aquí, una vez más con ustedes, para aclarar algo que creí que no iba a tener que aclarar porque genuinamente pensé que era un chisme absurdo y sin importancia; sólo que ya empecé a ver a gente asegurar cosas sobre esto y que se estaba comentando en distintos lugares, varias personas me lo han mandado” Nath Campos

Nath Campos puntualizó que es falso que ella o su agencia se encuentren pidiendo dinero por aparecer en ciertos programas.

“Se ha estado diciendo que yo estoy cobrando, o que mi agencia está pidiendo dinero para que yo haga entrevistas en programas sobre toda esta situación, de estos últimos meses. Eso es completamente falso” Nath Campos

La influencer destacó que entiende que la gente sienta curiosidad por su denuncia de abuso sexual, pero le parece absurdo que se inventen tantas cosas.

“Siguen saliendo chismes acerca de esta situación. Yo entiendo que la gente tenga curiosidad, yo entiendo que la gente esté alrededor de este tema, pero estos chismes de que estoy lucrando con esto me parecen absurdos” Nath Campos

En si video Nath Campos dejo en claro que no tiene la necesidad de acudir a los programas de televisión ya que cualquier cosa que quiera comunicar lo hace directamente en sus redes sociales.

También destacó que nunca quiso ganar dinero con su caso y que sólo dio algunas entrevistas donde sabía que el tema iba a ser tratado con seriedad.

“No moneticé el video, no cobré absolutamente nada de eso, no moneticé con nada de esta situación. Jamás pedí dinero o mi agencia jamás pidió dinero para que yo diera entrevistas. Di entrevistas en algunos lugares en donde creímos que el tema se iba a manejar de una manera informativa” Nath Campos

Nath Campos asegura que algunos programas solo ven su caso como un show

En su video Nath Campos reconoció que ha tenido problemas con algunos programas de televisión por la manera en la que han tratado su caso.

La influencer dejó en claro que ella sólo ha buscado programas que no vean su abuso sexual como un espectáculo y que sean algo informativo que pueda generar conversación.

Antes de terminar su video Nath Campos dejó en claro que no se va a someter a preguntas que buscan generar polémica.