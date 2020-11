La mamá de Natalia Téllez falleció tras padecer cáncer hace algunos años.

Natalia Téllez compartió en su cuenta de Instagram una foto de lo hermosa que era su madre, la conductora de televisión compartió una foto de la boda de sus papás, donde podemos ver a su progenitora feliz, radiante y a través de sus ojos transmitía mucha paz y amor.

Además de corroborar lo que mencionábamos anteriormente, sobre la belleza de la mamá de Natalia Téllez, hay algo más para resaltar: ¡el gran parecido entre madre e hija!

Recordemos que la mamá de Natalia Téllez falleció tras padecer cáncer, cuando su hija estaba en la adolescencia. Anteriormente en el programa "Netas Divinas", la también actriz recordó cómo fue aquel día en el que su mamá murió.

"Mi mamá estuvo enferma mucho tiempo y yo presencié su partida. Yo tenía muchísima fe y cuando lo vi dije: 'wow, sí, ahí realmente se acaba'. Como la vi dije: 'sería fuertísimo que ahí quedó mamá', porque yo vi el cuerpo y dije: 'ya no está'" Natalia Téllez

"No tuve el placer de conocer a tu mami pero si a tu papá y es una persona sensacional, inteligente, súper interesante y amable, me cayo súper bien, abrázalo de mi parte, te mando un saludo afectuoso", "una muñeca tu mamá", "wow que preciosa", "que belleza tu mami", "obviamente por eso tu papá no se casó nuevamente, tiene expectativas que nadie igualará", "tu mamá está hermosa y también parece una muñeca", fueron solo algunos de los comentarios a la actriz.

Aunque el tema de su mamá no era algo de lo que hablara con detalle, en el mes de mayo la conductora de 33 años abrió su corazón e hizo algunas revelaciones al respecto. Téllez contó que este difícil momento pasó cuando ella tenía 15 años de edad.