Después de llamar transfóbico a Horacio Villalobos, Natalia Téllez pidió una disculpa a todas las personas que se pudieron sentir ofendidas.

México.- En el programa ‘Netas Divinas’, Natalia Téllez arremetió contra Horacio Villalobos y lo acusó de ser transfóbico. Sus comentarios surgieron luego de defender a Alejandra Bogue .

Tras sus críticas, Horacio Villalobos se defendió y le pidió a la conductora tener cuidado con sus palabras ya que se estaba refiriendo a una pelea entre dos personas donde no tenía nada que ver que se tratará de una mujer trans.

De inmediato el integrante de ‘Venga la Alegría’ recibió el apoyo de sus seguidores, bajo el hashtag #YoConHoracio. Tras la polémica la conductora decidió ofrecer una disculpa.

Natalia Téllez: “Intento hacer lo correcto, no siempre sale como esperaba”

Para responder a lo sucedido, Natalia Téllez compartió varios tuits en los que sin referirse a Horacio Villalobos, pidió una disculpa si había ofendido a alguien.

En un primer mensaje la presentadora de ‘ Netas Divinas ’ destacó que cuando algo le parece injusto intenta hacer lo correcto, aunque no siempre le sale como lo planea.

“Al encontrarme ante algo que me parece injusto, como todos, intento hacer lo correcto, no siempre sale como esperaba pero lo intento, he crecido más de intentarlo que de cualquier otra cosa” Natalia Téllez

La también actriz destacó que jamás estaría a favor de un linchamiento o una cancelación, pero puntualizó que siempre estará a favor de la inclusión.

“Se nos exige un discurso respetuoso e incluyente, lo celebro, lo intento, lo creo y así como jamás hablaría de linchamientos y cancelaciones tampoco me cansaré de apuntar a un mejor discurso para mí y para los otros” Natalia Téllez

Natalia Téllez reveló que siempre tratará de defender a quien pueda, aunque falle. También destacó que son momentos de aprender por lo que pidió una disculpa si ofendió a alguien.

“Defenderé a quien pueda y aun si fallo valdrá la pena intentarlo. Son tiempos de aprender y observarnos, lo estoy haciendo y no considero un ataque pedir que otros se observen. Si en el proceso ofendí o lastimé a alguien pido una disculpa porque no era la intención” Natalia Téllez

Por último destacó que espera que esta situación pueda abrir un dialogo y que en realidad en los medios se midan las palabras para tratar con respeto a todas las personas.

“Espero que esta situación abra el diálogo para que todos los que trabajamos en los medios pensemos que nuestras palabras son oídas por muchos y por lo tanto somos responsables, no es una guerra de bandos, no es personal, no queremos a nadie fuera sino a todos dentro con respeto” Natalia Téllez

Sin embargo, muchos seguidores le recordaron a Natalia Téllez que ella fue quien bloqueó a Horacio Villalobos en Twitter.

Para iniciar el diálogo lo primero NO bloquear a una de las partes de ese diálogo. Esa acción va en contra de lo que estás publicando. Saludos. — ♠️Los 5 Dreamers♥️ K.O. (@los_5dreamers) — ♠️Los 5 Dreamers♥️ K.O. (@los_5dreamers) March 16, 2021

Estás abierta al diálogo pero bloqueas a @Horacitu para que no pueda dialogar contigo! Incoherencia. Saludos. — Ramón Villarreal (@ruta209) — Ramón Villarreal (@ruta209) March 16, 2021