Natalia Téllez defiende a Alejandra Bogue de Horacio Villalobos

Natalia Téllez lanza contundente mensaje en apoyo de las mujeres trans y defendió a Alejandra Bogue de Horacio Villalobos.

En el mes de la mujer, Natalia Téllez lanzó un poderoso mensaje en apoyo a las mujeres trans y destacó la importancia de la defensa de sus derechos.

Durante el programa ‘Netas Divinas’, la conductora alzó la voz en favor de Alejandra Bogue y se refirió a los ataques transfóbicos que sufrió por parte de Horacio Villalobos.

Natalia Téllez asegura que Horacio Villalobos cometió un delito

En el video del programa de Unicable Natalia Téllez destacó que en este mes del Día Internacional de la Mujer , donde se visibiliza la lucha de las mujeres, también es importante voltear a ver a todas las personas trans y pelear por sus derechos.

La conductora exhortó a las personas a la inclusión y al respeto para las mujeres trans.

“En estas fechas donde se conmemora lo femenino y a la mujer, es importante que abracemos a las trans, a esas mujeres por decisión” Natalia Téllez

Natalia Téllez recordó el caso de Alejandra Bogue y los contantes comentarios transfóbicos de Horacio Villalobos. La también actriz destacó que estos mensajes solo incitan al odio y a la violencia. Además lamentó que el presentador utilice sus espacios para menospreciar a la comunidad trans.

“Ha utilizado el rol de Alejandra ‘La Bogue’ como un gag cómo para hablar de fealdad, para ridiculizar, para hablar de edad (…) no son fechas para utilizar en comedia algo que no solamente es agravante, sino que es muy peligroso” Natalia Téllez

En este sentido la famosa destacó que lamentablemente generan un impacto negativo en el público.

“Desproteges a todas las niñas trans que a lo mejor están en una provincia viviendo en una sociedad completamente machista, completamente desprotegidas y creo que ese tipo de comentarios incitan al odio, a la violencia” Natalia Téllez

La conductora destacó que el presentador de ‘Venga la Alegría se encuentra cometiendo un delito al referirse a Alejandra Bogue con el nombre que ella usaba cuando no había decidido su identidad de género. Por lo que pidió para todo este tipo de mensajes de odio en contra de las mujeres trans.

“Se llama dead name, al nombre que utilizabas cuando no habías decidido tu identidad de género y creo que usarlo con sorna, con violencia y con crueldad no solamente es muy triste (…) sino lo dejan de hacer por ética y moral, que lo dejen de hacer porque es un delito” Natalia Téllez

Natalia Téllez finalizó su mensaje señalando que es momento de arropar a las mujeres trans ya que son una parte muy importante de la lucha feminista.