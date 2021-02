Natalia Jiménez está en bancarrota y tiene grandes deudas

Natalia Jiménez se declara en quiebra al no poder pagar sus deudas, cuyo total supera los 14 millones de pesos.

A semanas de haber anunciado su divorcio de Daniel Trueba, con quien estuvo casada durante cinco años, Natalia Jiménez comienza a rodearse de escándalos pues ahora se dice que está en bancarrota y a que además tiene varias deudas que en total suman casi 700 mil dólares (más de 14 millones de pesos).

De acuerdo con el programa de espectáculos Suelta la Sopa, la cantante Natalia Jiménez presentó a la corte documentos que revelan su situación económica actual; ahora se sabe que ésta tiene únicamente 5 dólares (poco más de 100 pesos) en una cuenta de ahorra y poco más de 2, 208 dólares (más de 443 mil pesos).

Natalia Jiménez revela su ingreso mensual como cantante

Asegurando que como artista y animadora Natalia Jiménez gana mensualmente poco más de 5 mil dólares (más de 100 mil pesos) , sus ahorros e ingresos no alcanzan para cubrir sus grandes deudas, ya que no ha pagado impuestos por 88 mil dólares (casi un millón 800 mil pesos).

En cuanto a sus pertenencias, declaró ser dueña de la mitad de una casa en España, cuyo valor es de casi 900 mil dólares (más de 18 millones de pesos) así como tiene un auto modelo 2016 de más de 14 mil dólares (más de 281 mil pesos).

Actualmente, Natalia renta un apartamento en Miami y dice tener dos vestidores, dos mesitas de noche, un armario, un espejo, un sofá, un comedor, un televisor, una computadora con impresora así como su anillo de compromiso que vale 12 mil dólares (más de 241 mil pesos).

Asegurando que sus ingresos y sus pertenecías no cubren sus grandes deudas, la exvocalista de “La quinta estación” se declara en quiebra. Curiosamente hace unos días Natalia explotó contra el Super Bowl y es que no le pareció que el evento contara con público presencial y aún los conciertos no tengan luz verde debido a la pandemia por coronavirus.