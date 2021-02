Natalia Jiménez muestra como es vivir en bancarrota

La cantante Natalia Jiménez toma con humor su situación financiera así como recomienda comerse un tamal cuando la situación esté mal.

A poco de darse a conocer que Natalia Jiménez tiene 5 dólares (poco más de 100 pesos) en una cuenta de ahorro y 2, 208 dólares en otra (más de 443 mil pesos), pero que este dinero no es suficiente para pagar sus grandes deudas, ni siquiera sus impuestos, y que por ende se declaró en bancarrota, la cantante está dando la cara.

Natalia Jiménez se está burlando de su situación, a través de sus historias de Instagram, confirma tener una mala situación económica e incluso se burla de cómo vive ahora que está en quiebra.

“Muy contenta aquí en Miami celebrando con agua de Miami Dade porque el agua Evian cuesta 6 dólares”, dice la exvocalista de La Quinta Estación en un video publicado en la red social, donde también da tips para sobrevivir a la mala racha.

Entre sus consejos está "comerse un tamal cuando la economía este mal”, buscar a un buen amigo que le “dispare" el transporte público, “sonreír también es bueno para la bancarrota”, “también se recomienda estirar la espalda #esgratis”.

Natalia Jiménez @nataliajimenezoficial

Las reacciones no se hicieron esperar: “Yo tengo otros 5 dólares en el banco, si te los presto ya tienes 10 con 44”, “Yo también estoy en bancarrota y nadie dice nada”, “¿Qué te digo? Te dedico la canción de Palito Ortega ‘Nada te llevarás cuando te mueras’”, “Aparta y guarda las tortillas viejas para hacer chilaquiles después”, “Trump se declaró en bancarrota varias veces y llegó a ser presidente”, “No olvides echarle agua al shampoo”, “Si ella está en bancarrota imagínate nosotras”, “Educación financiera: Yo voy con mi vaso de agua para todos lados, cargo el efectivo mínimo, dejo la tarjeta, hago la lista del supermercado, no compro lo que no necesito en #modoahorro #tacañaextrema”, le comentan.

Natalia Jiménez tiene grandes deudas

Fue el programa Suelta la Sopa el que exhibió los papeles que evidencian la mala economía de Natalia Jiménez, considerando que debe de impuesto al menos 88 mil billetes verdes (casi un millón 800 mil pesos), así como tiene pagos pendientes cuya suma total de su deuda asciende a los 700 mil dólares (más de 14 millones de pesos).