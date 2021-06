Natalia Barulich y Maluma fueron una de las parejas más solidas en el mundo del espectáculo, sin embargo sorprendieron a sus fanáticos al anunciar su separación a finales del 2019.

La modelo decidió romper el silencio y reveló por qué terminó su noviazgo de dos años con el cantante. Además, durante la entrevista confesó que no fue un romance perfecto ya que se trató de una “relación tóxica”.

Los famosos se conocieron durante el rodaje del videoclip ‘ Felices los cuatro ’, la química traspasó la pantalla por lo que comenzaron una relación que presumían en las redes sociales.

Pero en octubre de 2019, se anunció su ruptura en medio de una serie de rumores que señalaba que Natalia tenía un romance con el futbolista brasileño Neymar Jr .

A siete meses de haber terminado su relación con el artista colombiano, la joven cubano-croata ofreció una entrevista en la que habló de cómo vivió su ruptura con el intérprete y reveló algunos detalles de su noviazgo, el cual calificó como tóxico.

De acuerdo con Natalia Barulich tras su separación hubo momentos en los que se sintió triste, sola y perdida, ya que Maluma se había convertido en alguien importante en su vida.

“Hubo días en los que me sentía más fuerte que otros, luego me sentía triste, extrañando la relación de alguna manera, pero la relación para mí era muy tóxica, sabía que en realidad no extrañaba la relación, extrañaba la idea que había creado en mi mente, que en realidad no existía”

Natalia Barulich