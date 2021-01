Natalia Barulich roba miradas en baby doll

La exnovia de Maluma vuelve a robar miradas con una sexy foto en baby doll rosado.

Mientras Maluma celebraba sus 27 años con un enorme pastel y fuegos artificiales, su ex, la modelo Natalia Barulich se quitaba parte de su ropa para quedar en baby doll y deslumbrar a sus millones de seguidores en Instagram.

Verás, en los últimos días la cantante y modelo Natalia Barulich nacida en Croacia, de 29 años de edad, ha desafiado la censura de Instagram publicado arriesgadas fotos con las que más que robar miradas, arranca suspiros y enloquece mentes; hoy deja sin habla a muchos y no precisamente por teñir su cabello a rubio…

Mostrando de espaldas y en lencería, la cantante posa sugerentemente invitándote a rosar sus suaves labios. “Lo lo lo loco”, escribe junto a la toma creación de la fotógrafa Melissa Cartagena, quien no dudó en compartir la sesión completa que es más que ardiente.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Sí nena, eres fuego”, “Mamacita”, “Chica, no puedo contigo”, “Las chicas no pueden apartar los ojos de ti. Creo siento una atracción lésbica hacia ti”, “¿Eres real?”, “Que chica tan descarada ¡Me encanta!”, “Espectacularmente hermosa. La naturaleza se lució contigo”, “Hermosa, talentosa e hipnotizante”, “Eres una maldita bendición”, “Caliente”, “Loco me vas a dejar”, le comentan.

¿Quién es Natalia Barulich?

Cantante, bailarina y modelo estadounidense, Natalia Barulich no solo dejó sin habla a Maluma, su exnovio, sino a millones de personas que hoy la siguen por su belleza y talento. Aunque desde niña incursionó en la actuación participando en una que otra obra de teatro, la falla le llegó cuando comenzó a caminar por pasarelas.

Ha aparecido en revistas de renombre como “Maxim”, “Esquire” y “FHM”, así como ha sido imagen de campañas de Samsung, Apple, Guess y Verizon.

En su faceta como cantante ha participado en videos musicales de Calvos Harris, Maluma y Britney Spears, así como ha acaparado titulares por sus relaciones amorosas sobresaliendo su viejo noviazgo con Maluma y su muy sonado pero no confirmado romance con el futbolista Neymar.