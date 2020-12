Nailea Norvind asegura que ser rubia ha limitado su carrera como actriz ya que ha perdido proyectos laborales

Nailea Norvind ha logrado destacar en el mundo de la actuación debido a su trabajo en el teatro, televisión y cine. Sin embargo, la famosa reconoció que el ser rubia la ha limitado laboralmente.

En entrevista con el programa ‘De Primera Mano’, la actriz detalló que debido a su físico se ha perdido de grandes oportunidades en el trabajo que pudieron ayudar a su carrera.

Nailea Norvind detalla que ser rubia limita su carrera como actriz

En el video Nailea Norvind confesó que aunque ha logrado tener una carrera duradera, su físico y el hecho de ser rubia ha sido una limitante ya que no ha podido conseguir algunos papeles.

“Soy rubia y vivo en un país latino. Cuando se estaba empezando a hacer muy buen cine mexicano, todo tiene que ver con historias de narcos (y cosas por el estilo)” Nailea Norvind

La famosa detalló que se empezaron a desarrollar diferentes películas en las que no encajaba en el prototipo por lo que no era considerada.

“Entonces para las historias que se estaban contando en mi país, yo no soy el prototipo. Entonces eso me limitó, siento que me ha limitado un poco en cuanto a que no llegan los papeles que uno quisiera o las oportunidades” Nailea Norvind

En ese sentido, Nailea Norvind destacó que algo que no le gusta de su profesión es acudir a castings, ya que considera que los actores no pueden expresar todo su potencial en ellos.

“A veces como actor se siente muy incómodo porque en los castings tu sabes que no puedes dar lo que das ya en un sitio de trabajo y odio los castings” Nailea Norvind

Nailea Norvind orgullosa de tener una carrera

En su entrevista con el programa ‘De Primera Mano’ Nailea Norvind destacó que lo complicado de ser actriz es mantenerse vigente.

“Ha sido un buen reto durar (…) creo que lo más cansado es lidiar con la parte pública, que quieran saber más de uno porque yo pienso que eso no es importante” Nailea Norvind

La famosa se mostro feliz de poder decir que tiene una trayectoria alejada de los escándalos, pues aseguró que ella nunca ha entendido la necesidad de conocer ciertas cosas privadas de los actores.