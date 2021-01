Belinda rinde tributo a su perrito muerto

Belinda se despide de Gizmo, el perrito que la acompañó durante 13 años de vida.

Este 6 de enero no es tan mágico para Belinda como para muchas personas y es que el día de ayer murió su amigo fiel, Gizmo, el perro que la acompañaba a todas partes y que siempre estuvo en sus momentos de felicidad pero también en los más difíciles.

Propiamente Belinda anunció la pérdida a través de su cuenta de Instagram, la cual vuelve a tomar para rendirle un tributo al cachorrillo que pasó a ser un angelito. La despedida te sacará una que otra lágrima...

"Nunca pensé que llegaría el día en qué me iba a tener que despedir de ti, me acuerdo la primera vez que te vi en mis manitas y eras la cosita más hermosa y vulnerable que había visto, me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mi”, escribió en la red social donde compartió un sesión fotográfica junto a Gizmo, su copiloto de vida durante 13 años.

“Me llenaste de amor puro, de risas, de felicidad absoluta, también me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad”, agregó a la par que agradeció que fuera su maestro de vida pues le enseñó que entre tanta maldad la bondad se hace presente en distintas formas y cuerpos.

Extrañará sentirlo recostado en su brazo con su lengüita por fuera, pero sobre todo su olor a palomitas:

“Gracias Gizmo por tanto, escribo y lloro, lloro y lloro porqué me haces tanta falta. ¿Cómo es posible que te extrañe de esa manera? Tengo un profundo dolor y un hueco en mi corazón que nada ni nadie va a llenar. Te amaré por siempre mi compañerito de vida, gracias por cambiarme la vida” Belinda. Actriz y Cantante

¿De qué murió Gizmo, el perrito de Belinda?

Pese a que Belinda no dio detalles sobre la muerte de Gizmo, se presume que el lomito murió de causas naturales por su avanzada edad. “Me diste todo el amor del mundo. Te amo y te amaré siempre mi viejito”, fue uno de los mensajes que novia de Christian Nodal posteó en sus historias de Instagram donde la noche de ayer informó sobre el deceso del animal.