Chiquis Rivera asegura que no tiene miedo ya que Mr. Tempo no puede demandarla.

Esta semana Mr. Tempo reveló sus planes, quiere demandar a Chiquis Rivera por incumplimiento de contrato debido a que tenían planes de lanzar un tequila en conjunto y hoy resulta que no es así, que la cantante no quiere tener ninguna relación con el empresario.

Por supuesto, Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, está molesto por las recientes declaraciones de Chiquis Rivera, quien asegura no han tenido contacto pese a que él insiste en haberse reunido para hablar del lanzamiento de la bebida alcohólica, planes que tendrían molesta a la dinastía Rivera ya que también están por lanzar un tequila en honor a Jenni Rivera, y claro, no quieren competencia.

Con la finalidad de no quedar como un mentiroso, Mr. Tempo contempla demandar a Rivera, quien ya reaccionó, reporteros del programa de espectáculos Suelta la Sopa la pusieron al tanto por lo que tajantemente responde:

“No, no me pueden demandar. Gracias a dios no tengo ninguna preocupación y todo muy bien, yo la verdad me llevo muy bien con todos y no me digas…” Chiquis Rivera. Cantante

Molesta porque la prensa le cuestionaba sobre su relación con el empresario, la exesposa de Lorenzo Méndez aseguró que no tenía nada mas que hacer en la gasolinera donde fue interceptada por lo que se retiraba. “No quiero ser ruda, ya me tengo que ir así que con permiso, sorry”, citó.

¿Cuál es la relación de Chiquis Rivera con Mr. Tempo?

Jorge Cueva, mejor conocido como Mr. Tempo, fue el primer hombre con el que Chiquis Rivera se involucró amorosamente a poco de su separación de Lorenzo Méndez. La cantante se vio obligada a confirmar que estaba saliendo con el empresario luego de que la captaran besándolo.

Aunque ambos aseguraron que no se trataba de un noviazgo formal y que comenzaban a conocerse, rápidamente se informó que tenían planes de lanzar un tequila en común, negocio que según la sobrina de Lupillo Rivera nunca se concretó.

Actualmente, Chiquis no sigue a Mr. Tempo ni en redes sociales. Asegura que no hay relación alguna y que nunca hubo planes de tener negocios menos sobre un tequila; él dice lo contrario.