Revela Carla Morrison haber sido abusada sexualmente cuando era niña

En entrevista, Carla Morrison reveló haber sido abusada sexualmente cuando tenía 5 años de edad.

“Mi mamá en vez de llevarme al psicólogo o a terapia, me llevó a clases de arte”, dijo la cantante a la vez que explicaba que en aquellos tiempos no se hablaba mucho del delicado tema.

Asimismo, envió un mensaje a las víctimas de agresión sexual: "Lo que puedo decir es que todo estará bien, que hay que buscar terapia… Fui a terapia muchos años y hoy en día me siento muy bien, he aprendido a enfrentarlo. No hay que archivar esas emociones, hay que hablar de eso y enfrentarlo".

Con información de INFO7.MX