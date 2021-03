Mónica Noguera da positivo a Covid-19

A través del canal de Youtube de Gustavo Adolfo Infante se reveló que Mónica Noguera había dado positivo a Covid-19.

En el canal de Youtube de Gustavo Adolfo Infante se informó que Mónica Noguera había dado positivo a Covid-19. De inmediato la producción del programa ‘De Primera Mano’ mandó a sus conductores a realizarse las pruebas.

Hasta el momento la conductora no se ha pronunciado sobre su contagio, pero se reveló que sólo había presentado un fuerte dolor de cabeza y mucho cansancio.

Gustavo Adolfo Infante habla del contagio de Covid-19 de Mónica Noguera

En el video la periodista Jessica Gil, informó que Gustavo Adolfo Infante se había ausentado de la emisión ya que Mónica Noguera había dado positivo a Covid-19, por lo que se había ido a realizar una prueba.

“El día de hoy desafortunadamente Gustavo no podrá estar hoy porque nuestra compañera Mónica Noguera salió positiva a Covid-19 y en un acto de responsabilidad Gustavo tomó la decisión de ir hoy en la mañana a hacerse la prueba, por supuesto esperamos que salga todo bien. Le mandamos un abrazo a Mónica. Esperamos que todo esté bien” Jessica Gil

La famosa destacó que hasta el momento el conductor no había presentado ningún síntoma, aunque por responsabilidad acudió a realizarse la prueba.

“Gustavo unos minutos antes de entrar al aire nos avisó que iba a realizarse esta prueba, esperaremos los resultados y esperamos que todo salga bien. Esperamos que salga negativo” Jessica Gil

En una transmisión en vivo, Gustavo Adolfo Infante destacó que se encontraba esperando para realizarse la prueba del Covid-19.

“Yo perfectamente bien. No quiero adelantar ningún tipo de noticia, pero desafortunadamente este bicho sí existe, está todos los días entre nosotros y no tenemos que bajar la guardia. Lo que es un hecho es que a Mona no la he besado ni abrazado, hemos guardado sana distancia, creo que tengo más cercanía con Jessica Gil” Gustavo Adolfo Infante

Minutos después el periodista llegó al programa y se mantuvo con el cubrebocas, mientras esperaba los resultados de su prueba.

De acuerdo con Gustavo Adolfo Infante, el día de ayer Mónica Noguera llego al programa ‘De Primera Mano’ con un fuerte dolor de cabeza, pero al acudir al médico le dijeron que no era nada.

Sin embargo la conductora amaneció con mucho cansancio y el dolor de cabeza continuaba por lo que se realizó la prueba de Covid-19 la cual dio positiva.

Antes de finalizar su programa, Gustavo Adolfo Infante confirmó que había dado negativo a Covid-19 y por ello se quito su cubrebocas. Sin embargo usuarios recriminaron que esa acción fue incorrecta ya que especialistas han dicho que en los primeros días puede salir una prueba negativa pero tener el virus.

Ya llegó el resultado que me acabo de hacer del Covid-19 y si lo pueden ver y a Dios gracias, salí negativo. Motivo por el cual me voy a quitar el cubrebocas" Gustavo Adolfo Infante

En este sentido algunas personas le recomendaron aislarse y esperar unos días para poderse realizar de nuevo la prueba de Covid-19.

Aunque en el programa se tenía la esperanza de hablar con Mónica Noguera, se informó que tenía consulta con el médico por lo que al final no se pudo.