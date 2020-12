VIDEO: Mónica Noguera revela que Daniel Urquiza ya no quería vivir

Mónica Noguera revela que Daniel Urquiza estaba viviendo un infierno

El pasado 19 de octubre Daniel Urquiza, mejor conocido como ‘El Rey de las Extensiones’, fue encontrado muerto en su departamento. Mónica Noguera fue de las primeras en pronunciarse y le dedicó unas palabras.

Sin embargo, la conductora fue sumamente criticada pues en enero el famoso arremetió contra la presentadora dejando ver que había una pelea entre ellos a pesar de haber trabajado en varios proyectos.

En una entrevista Mónica Noguera recordó su polémica con ‘El Rey de las Extensiones’ y reveló que desde un principio ella sabía que fue un suicidio ya que él no quería vivir más.

En entrevista con el programa ‘Sale el Sol’ Mónica Noguera contó cómo se enteró de la muerte de Daniel Urquiza y aseguró que ella siempre supo que fue un suicidio ya que él había intentado quitarse la vida.

“Me dicen Moni ya supiste lo de Daniel, y le dije ‘que’ y me dice ‘parece que lo asesinaron’. Y le dije no lo asesinaron se suicidó (…) Te lo juro se suicidó, él lo había intentado antes, él ya no quería estar aquí” Mónica Noguera

La conductora pidió a las personas no juzgar por su decisión ya que detalló que nadie puede saber el infierno que estaba viviendo ‘El Rey de las Extensiones’.

“No crucifiquemos a alguien que estaba tan metido en un infierno, que nadie puede explicarse como para un día tomar la decisión de ahorcarse” Mónica Noguera

Tras las críticas que recibió Daniel Urquiza por la manera que tenía para expresarse de otras personas, Mónica Noguera destacó que era su mecanismo de defensa y que además era un personaje.

¿Por qué Daniel Urquiza se molestó con Mónica Noguera?

En su entrevista Mónica Noguera señaló que Daniel Urquiza se molestó con ella por que le falló y él se sintió traicionado y por eso se expresó de esa manera.

Sin embargo la conductora dejó en claro que nunca vio el video donde ‘El Rey de las Extensiones’ se expresa sobre ella.

“Él se molestó conmigo (…) ni siquiera he visto lo que dijo, probablemente me lo merecía porque le falle muy mal y él confió en mí. Le falló su mente y él estaba en un lugar muy oscuro, Dani estaba en un abismo” Mónica Noguera

Sobre la supuesta polémica de que se quedó con una peluca que le realizó Daniel Urquiza y que tendía un valor de 70 mil pesos, Mónica Noguera detalló que él se la dio pero que para ella era muy complicado ponérsela por lo que no se la ponía.

Al mes el asistente de Urquiza se puso en contacto con ella para preguntarle que si no la utilizaba si la podía regresar, algo que ella habría hecho.