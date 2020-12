Mónica Noguera sufrió depresión cuando quería ser madre

Mónica Noguera habla de la depresión que sufrió después de intentar ser madre y no poder lograrlo.

Mónica Noguera rompió el silencio sobre la depresión que sufrió cuando intentó ser mamá. La conductora de 49 años compartió la dura experiencia que vivió y cómo se dio cuenta que necesitaba sanar su mente con ayuda de un especialista.

En entrevista para el programa 'Sale el Sol', confesó que tomó antidepresivos, porque le hicieron estudios de sangre y vieron que lo necesitaba.

"Antes de tomarme un antidepresivo fui a estudios... ok, son las hormonas, pero también es este estrés y tristeza de 10 años de mi vida, que no soy vícitima. Ese estrés se va volviendo psicosomático y tu mente llega a ese momento en que te dice: ya no podemos" Mónica Noguera

Mónica Noguera aceptó que no podía ser mamá como a ella le hubiera gustado y se dio cuenta que necesitaba ayuda para sanar, aceptando todo el apoyo posible para enfrentar su situación. Finalmente entendió que a estas alturas de su vida no necesitaba casarse ni tener una ceremonia:

"Actualmente si estoy con alguien que quiero mucho, con eso basta" Mónica Noguera

Por último, aprovechó el espacio para compartir que este año ha sido pieza fundamental para la recuperación de la señora que le ayuda en casa, quien tiene un padecimiento médico.

Monica Noguera sale con su ex

Mónica Noguera de nueva cuenta se da una oportunidad en el amor, mediante redes sociales decidió que era hora de dar a conocer que su corazón vuelve a tener dueño y que se trata de alguien del pasado.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora del programa De primera mano compartió una foto junto a Julien Leoni, el francés con quien, en 2018, estaba a punto de llegar al altar.