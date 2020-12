La conductora denuncia que cibercriminales tienen el control de su cuenta y se han dedicado a subir videos inapropiados.

Myrka Dellanos se ha convertido en una de las conductoras más populares de la televisión. Sin embargo la famosa alertó a sus seguidores al revelar que le habían hackeado su cuenta de Facebook.

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, la presentadora señaló que no tiene el control de su red social ya que cibercriminales cambiaron la configuración y se encuentra subiendo videos inapropiados.

De acuerdo con la conductora ya se está haciendo todo lo posible para poder recuperar su cuenta, que por ahora ha sido bloqueada por el contenido que se publicó.

Visiblemente consternada, Myrka Dellanos detalló que no ha podido hacer nada y pidió disculpas por el contenido que se ha compartido a través de su cuenta de Facebook.

“¡Me hackearon mi cuenta de Facebook!, es terrible, alguien entró a mi cuenta y ahora me han bloqueado a mí, yo no puedo entrar ni cambiar nada, ni quitar las historias, obvio no soy yo, estoy tratando de arreglar esto y no he podido, pero seguimos intentándolo. Perdonen amigos” Myrka Dellanos

La presentadora aprovechó su mensaje para pedirle ayuda a las personas. Incluso les preguntó si conocían qué hacer en estos casos y si existía una persona o donde debía acudir para poder recuperar su cuenta de Facebook.

Ya han pasado varias horas desde que la conductora de la televisión estadounidense denunció el hackeo en su cuenta de Facebook, sin embargo no ha podido recuperarla.

Por el momento la cuenta se encuentra fuera de la red por lo que las personas ya no pueden observar todo el contenido inapropiado que subieron los cibercriminales.

Las reacciones de sus seguidores nos e hicieron esperar y de inmediato le mostraron su apoyo a Myrka Dellanos. En varios mensajes personas le señalaron que al ver el contenido que se estaba publicado sabían que algo no andaba bien incluso confesaron que la habían dejado de seguir por el contenido para adultos.