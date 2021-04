Millie Bobby Brown confesó que nunca ha visto las películas de Marvel o DC ya que prefiere cosas más reales

Durante una entrevista con MTV News, la actriz de 17 años reconocida por su participación en la serie de Netflix 'Streanger Things', Millie Bobby Brown confesó que nunca ha visto las películas de Marvel, DC y Harry Potter.

Esta confesión por parte de la actriz se dio debido a que durante la entrevista dirigida a su participación en la película 'Godzilla vs Kong', le preguntaron sobre que prefería si “Marvel o DC”, lo cual ella respondió que no sabía, ya que no había visto las películas.

Asimismo, cuando le preguntaron sobre sus motivos para no hacer películas de superhéroes, Millie Bobby Brown simplemente dijo que no se sentía atraída a ellas, y que prefería películas ‘románticas’ como “Diario de una pasión” de Nick Cassavetes.

Esto explicó Millie Bobby Brown, se debe a que actualmente esta involucrada en la creación de películas de ciencia ficción por lo cual prefiere ver cosas ‘reales’; sin embargo, la actriz aclaró que no se está negando a ver estas películas, por lo que si llega el momento podría verlas.

Sin embrago esta no es la primera ocasión en que la actriz revela esta falta de interés por la ciencia ficción, pues anteriormente cuando le dieron a elegir entre Harry Potter y Jurasic Park , Millie Bobby Brow contestó que o había visto ninguna película de la saga del mago.

Millie Bobby Brown en Godzilla vs Kong

Durante su entrevista con MTV News Millie Bobby Brown dijo sentirse emocionada por participar en una película tan esperada y representativa, y sobre su carrera como actriz dijo sentirse agradecía por el apoyo que recibe de sus fanáticos y su familia.

Finalmente mencionó que para el estreno de la película todos los que participaron celebraron con un gran buffet de pasta.