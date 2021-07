Miley Cyrus estará en el show preliminar del Super Bowl de la NFL

El show preliminar del Super Bowl LV en donde estará presente Miley Cyrus el próximo 7 de febrero del 2021, tendrá como motivo animar a más de 7 mil 500 personal de salud vacunados que la NFL invitó a su magno evento en donde habrá al menos 22 mil fanáticos, es decir un tercio de la capacidad de 66 mil asistentes del Estadio Raymond James.

Este mini concierto protagonizado por Miley Cyrus que tendrá lugar antes de llevar a cabo el Super Bowl LV también lo anunció la cantante en sus redes sociales en donde anuncia que estará presente en el TikTok Tailgate que será transmitida tanto por esta red social como por la cadena CBS .

Se espera que Miley Cyrus interprete varios de sus éxitos en solitario así como de su último disco ‘ Plastic Hearts ’ aunque, de momento el repertorio que la ex estrella de Disney tendrá contemplado para los trabajadores de la salud, se mantiene en secreto.

De igual manera se desconoce si habrán otros artistas invitados a este show preliminar del Super Bowl LV de la NFL por lo que se esperaría de momento que, Miley Cyrus fuera la única invitada.

The Weeknd estará en el show del medio tiempo del Super Bowl LV de la NFL

Después de la presentación de Miley Cyrus vendrá el juego y el tan esperado show del medio tiempo del Super Bowl LV de la NFL, mismo que ya se había anunciado que el artista invitado de este año y quien estaría a cargo de animar será The Weeknd.

La presentación de The Weeknd viene luego de que el pasado 24 de noviembre del 2020 su nombre no apareciera en ninguna de las listas a nominados para los Grammy, acción que desconcertó tanto al artista como a sus fanáticos pues su última producción After Hours se había desbordado en críticas positivas para el autor de ‘ Blinding lights ’, considerada por muchos la canción del año 2020.

The Grammys remain corrupt. You owe me, my fans and the industry transparency... {username} (@theweeknd) November 25, 2020

Esto hizo que The Weeknd llamara corruptos al panel que integraba a los Grammys pero, tras esta polémica el cantante ya se encuentra preparando su próxima presentación para el show del medio tiempo del Super Bowl LV de la NFL.