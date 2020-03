VIDEO: Michelle Renaud y Verónica Toussaint se insultan en televisión

Michelle Renaud y Verónica Toussaint realizaron divertida pelea en 'Dgeneraciones'.

Michelle Renaud, de 31 años, y Verónica Toussaint, de 43 años, fueron invitadas al programa 'Dgeneraciones' donde ambas realizaron una dinamica qie hizo sentir mal a Renaud.

Resulta que durante la actividad en el programa de Unicable ambas hermosas actrices tuvieron que insultarse de una forma que pudiera causarle risa a su contrincante, pues el reto lo ganaba quien no se carcajeara.

Sin embargo, en este duelo salieron de ambas famosas, pues lo que se dijeron no provocó la sonrisa, al contrario una visible molestia por parte de Michelle y Verónica.

El primer momento incómodo surgió cuando Michelle le dijo a Verónica: "¿Qué se siente ser tan mam*na que te has divorciado como siete veces?" . En respuesta, Verónica le comentó:"¿Qué se siente haber estado en Rebelde y ser la única que no es famosa?".

Incluso el conductor Arath de la Torre aseguró que Verónica ya estaba enojada y comentó: " Ella ya está en perra, ya se encabrono" ; no obstante, no frenaron el "juego", por lo que Michelle agregó: "Tengo una pregunta, ¿que no se supone que la gente que hace yoga tiene que verse fit?", a lo que Toussaint contestó: "Y yo tengo una duda, ¿qué opina Danilo de que hace no sé cuántos años no te metes carne a la boca", con lo que dieron por terminado el juego, con un empate, ya que ambas famosas se encontraban muy tensas.

Aunque al final ellas se abrazaron en señal de no haber rencillas, Michelle Renaud comentó que no está acostumbrada a insultar gente y no le gustó la dinámica. Incluso en redes sociales, internautas criticaron a la producción por apoyar las ageciones, la mayoría dijo que "fue algo denigrante" y que hicieron mal en hacer esa pésima actividad.

Aquí te dejamos los insultos entre Michelle Renaud y Verónica Toussaint