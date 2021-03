La actriz quiso retirarse un punto negro de la cara pero terminó lastimándose el rostro.

La actriz Michelle Renaud, de 32 años de edad, preocupó a sus miles de fans luego de compartir en redes sociales una serie de videos que la muestran con la cara lastimada por lo que no tardaron en llenarla de mensajes preguntándole que le pasó.

Al respecto, la protagonista de la telenovela “Quererlo todo” brindó una breve explicación a través de sus historias de Instagram, donde dijo se hirió con un alfiler. ¿Por qué? Resulta que le salió algo negro en la cara por lo que intentó ponerle fin al problema.

“Estoy recibiendo mensajes de ‘¿Qué carajos tengo aquí?’”, comenzó diciendo Michelle Renaud para posteriormente explicar: “Tengo tres puntos, vean, me tuvieron que coser… Me tuvieron que coser porque como lo conté en mi en vivo, me piqué con un alfiler, nunca lo hagan, tenía negro y se me quedó como tatuaje metido en esa parte de la piel”.

Asimismo, Michelle Renaud pidió a sus seguidores no intentar manipular su rostro sino acudir con un especialista , algo que no consideró y ahora paga las consecuencias por lo que agradece a su dermatólogo Javier, quien la ayudará a quitar la mancha sin que quede marca.

Michelle Renaud disfruta al máximo la soltería

Aunque sus seguidores le han pedido reconsiderar su ruptura con el actor y su compañero de telenovela Danilo Carrera, Michelle Renaud no está triste por haber regresado a la soltería por el contrario, la disfruta al máximo.

La actriz está disfrutado provocar una lluvia de piropos, recientemente, desde la playa dio un vistazo de su tonificada figura. Los fans de Renaud se quedaron boquiabiertos, otros más le agradecieron y aplaudieron el regalo visual mientras que no faltó quien asegurara que la soltería se notaba en referencia a que sus fotos son más atrevidas.