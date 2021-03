Michelle Renaud quiere tener otro hijo pronto

Recordemos que Michelle Renaud y Danilo Carrera terminaron porque ella ya quería tener un familia

La actriz Michelle Renaud reveló en una entrevista para el programa Hoy las ganas que tiene de convertirse en madre, ahí dijo que esta dispuesta a cualquier método que más le serviría para poder lograr este cometido

De acuerdo con la actriz Michelle Renaud, estaría abierta a realizar este procedimiento vía in vitro para conseguir tener un hermanito para su hijo Marcelo, su primogénito.

“Podría ser, sí, yo estoy abierta a todo, in vitro, adoptar, a conseguirme un novio, a ver al ex novio. ¡Ay, sí!, a lo que sea, yo estoy abierta a lo que Dios quiera, mira, yo dispongo con una sonrisa y es lo único que puedo hacer” Michelle Renaud

La joven actriz Michelle Renaud aseguró sentirse feliz con el papel de la maternidad y se sentiría conforme con cuidar a dos pequeños, por lo que desea pronto tener otro hijo.

Michelle Renaud desmintió que los niños fueran un dolor de cabeza, aunque reconoció que se necesitan cualidades específicas para poder atenderlos y darles lo que necesitan para tener una infancia sana.

Danilo Carrera no quería tener hijos con Michelle Renaud

Danilo Carrera y Michelle Renaud revelaron en sus historias de Instagram hace unas semanas que no se ponían de acuerdo con el tema de los hijos. Mientras ella ya quería formar una familia y darle un hermanito a su hijo Marcelo Alvarado, de 4 años el actor aun no se sentía preparado para ello.

" Platicamos y ambos queríamos cosas distintas, yo quiero una familia, yo quiero hijos, y él también pero no ahorita, tenemos la misma edad, yo estoy adelantada en procesos y quiero un hi pronto no me gustaría que mi hijo se llevara muchos años con su hermano" Michelle Renaud

Finalmente la actriz Michelle Renaud al borde del llanto dejó claro que nunca vivió con Danilo Carrera, y que actualmente se llevan muy bien aunque tengan caminos diferentes.

Por su parte el actor Danilo Carrera dio su opinión al respecto de tener hijos y formalizar su relación con Michelle Renaud.