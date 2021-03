"Como te sientes por dentro, te ves por fuera", revela Michelle Renaud en redes sociales

Michelle Renaud es una de las actrices que en los últimos meses ha hablado frecuentemente sobre cirugías estéticas y ha revelado la presión que sintió cuando debutó en televisión. Recordemos que con el fin de ser perfecta y obtener su primer protagónico le pidieron que se hiciera un implante de busto.

Hace unos meses, Michelle Renaud reveló que sufrió fuertes malestares de salud y optó por retirárselos; ahora se siente más segura que nunca. La actriz compartió una foto en Instagram donde aparece presumiendo su figura en sexy bikini y enviando un poderoso mensaje de amor propio.

Desde la orilla del mar, Michelle Renaud posa en un bikini con animal print, sonríe a la cámara con mucha seguridad y revela que “c omo te sientes por dentro, te ves por fuera” .

“El día que yo acepté mi cuerpo tal y como es, con lo que otros pueden ver como defectos (planes, estrías, piernas delgadas, etc) les juro que ese día me di cuenta que tengo un ‘cuerpazo’. Nunca me había sentido tan segura de mi misma que cuando me quite los implantes y los juicios” Michelle Renaud

Michelle Renaud de 32 años, describió con varias líneas en las que invita a sus seguidores a no juzgarse a sí mismos e insiste en que los procedimientos estéticos no dan la felicidad para siempre.

La fotografía de Michelle Renaud superó en solo unas horas los 130 mil 'Me Gusta' y recibió cientos de comentarios en los que sus seguidores la halagan y no paran de aplaudir su cambio en su cuerpo.

“Reluciente como siempre Mich”, “Te ves mejor que nunca, gran inspiración”, “Totalmente de acuerdo contigo”, “Y sí así de hermosa te ves por fuera no me quiero imaginar por dentro”, “Eres tan hermosa” y “Eres la mejor, inspirador mensaje”, escribieron algunos de sus seguidores a Michelle Renaud.

¿Por qué Michelle Renaud se retiró los implantes de pechos?

Según relatos de Michelle Renaud, hace varios años se operó los pechos para encajar en el estereotipo de protagonista de telenovelas, pero pronto comenzaría a tener malestares.

En ese momento, Michelle Renaud consideró que no eran graves, pero con el tiempo comenzaron a aumentar los dolores en el cuerpo, de cabeza y frecuentes brotes de acné.