Mhoni Vidente predice cuánto tiempo vivirá

La famosa vidente asegura saber cuánto tiempo más vivirá por lo que asegura hará el bien.

Acostumbrados a escuchar sus predicciones sobre famosos, diversas personalidades, alrededor de la política e incluso sobre el cambio climático, terremotos y desastres naturales, esta vez seguidores de Mhoni Vidente quedaron sorprendidos al escuchar cuánto tiempo le queda de vida.

Así es, Mhoni Vidente no solo asegura predecir el destino de los demás sino el propio. Verás, en una reciente emisión de Heraldo Televisión donde habló de la problemática del calentamiento global, destapó cuántos años vivirá según su sentir y según se le permita.

“Hay que cuidar el planeta, cuiden el agua, hay que ser más consientes. Yo todo voy a vivir 20 años si Dios quiere y quiero vivir en la tierra bien y dejar una tierra bien para todos los niños y para todos los jóvenes que van a vivir” Mhoni Vidente

Mhoni Vidente ha acertado en predicciones propias

No es la primera vez que Mhoni Vidente tiene visiones alrededor de su destino, la también astróloga recuerda que en el pasado tuvo una relación con una persona que no estaba en el buen camino por lo que desafortunadamente la involucraron y hasta perdió su libertad. En aquel momento, ella recuerda no haber perdido la fe, así como dice su don le permitió saber cuándo y cómo la liberarían los hombres que la acorralaron.

Asimismo, otro suceso que le cambió la vida fue cuando se le permitió saber cuándo moriría su abuela. Según la vidente, la virgen se le apareció, fue ella quien le dijo que “vendría por su abuelita” así como le pidió avisarle y prepararla, algo que le permitió despedir a su ser amado, quien se fue tranquila y en paz.

A lo largo de su vida, Mhoni asegura haber tenido visiones que han marcado su vida, cosas buenas y cosas malas de las que ha salido adelante y de las que ha aprendido y la han forjado.