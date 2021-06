‘No soy ningún mentiroso’ le contesta Alan Tacher a Marjorie de Sousa (VIDEO)

Marjorie de Sousa llamó ‘mentiroso’ a Alan Tacher tras las declaraciones que dio el conductor donde afirma que la actriz tiene miedo de realizar las pruebas de ADN a su hijo Matías porque no confía en las autoridades mexicanas.

Ante esto el conductor declaró en vivo en el programa “Despierta América” que Marjorie platicó con él en la sala de espera del aeropuerto.

“Esto me lo dijo antes de montarnos al avión en la sala de espera. Ella me dijo tranquilamente, sin ninguna situación, entre muchas otras cosas, que desconfiaba del proceso legal para hacerle la prueba de ADN a su hijo, a Matías”, expresó Tacher.

“Marjorie con todo el cariño que te tengo tú sabes perfectamente lo que me dijiste no voy a venir aquí a mentir en este programa y más por la calidad que tengo, me da mucha pena y mucha vergüenza de verdad desmentirte, pero el hecho de que tus abogados digan que esto no ocurrió me lleva ahora si desconfiar todo lo que ocurre en este proceso", dijo.