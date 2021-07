Drake Bell dedica mensaje a Stevie Ryan

La muerte de Stevie Ryan conmocionó a las personas a su alrededor, especialmente a Drake Bell con quien compartió su vida entre 2005 y 2006.

A través de su cuenta en Twitter, el cantante dio a conocer el profundo vacío que la inesperada partida de la youtuber le dejó.

"No, no, no!!!! No puedo creer que esto está ocurriendo!!!! Por favor despiértenme de esta pesadilla @StevieRyan Te amé y te extrañaré por siempre!"

“Esto es demasiado. Mi corazón está aplastado. @StevieRyan Te amo y extraño...”