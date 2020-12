El comediante Memo Ríos negó que tenga Alzheimer y aseguró que todas las personas son propensas a cualquier enfermedad.

Luego de que surgieran algunos rumores en los que aseguraban que Memo Ríos tenía Alzheimer, es el comediante quien decidió hablar sobre su estado de salud.

En entrevista con varios medios el famoso desmintió que se encuentre enfermo. En su encuentro con varios medios, el artista también se refirió a la polémica que causo al señalar que él es un creyente de que existen los extraterrestres.

¿Memo Ríos tiene Alzheimer?

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, Memo Ríos negó que tenga Alzheimer.

“No, no, no ¿Cómo voy a padecer Alzheimer? A ver, prueba mi inteligencia… no, no, no, esos son chismes, afortunadamente estamos bien, ejercitamos la mente" Memo Ríos

El comediante aceptó que nadie esta exento de padecer cualquier enfermedad, aunque dejó en claro que el se mantiene activo y se cuida para evitar cualquier situación.

“Todos somos propensos a cualquier enfermedad, nadie es inmortal, cuidarnos, pero necesitamos producir" Memo Ríos

Sobre la pandemia por el Covid-19, Memo Ríos detalló que él se ha cuidado aunque tiene que salir a trabajar, pues aseguró que aunque cuenta con ahorros en algún momento se le pueden acabar.

El comediante señaló que se ha mantenido activo con algunos proyectos. El famoso confesó que se debe de creer en la pandemia y confesó que a una de sus hijas le dio Covid-19.

“El que no cree, la verdad es estúpido. Como no puedes creer ante tanta muerte (…) Tenemos que tomar esto enserio” Memo Ríos

Memo Ríos asegura que ha tenido experiencias con música que no es de este planeta

Sobre su declaración sobre los extraterrestres, Memo Ríos señaló que eso depende de cada persona, pero confesó que hay que mantenerse abiertos.

En su entrevista, el comediante destacó que ha tenido dos experiencias muy padres sin embargo puntualizó que no los ha visto ni nada, pero él pudo vivir música que no era terrestre y una gran sensación de bienestar.

Memo Ríos detalló que ya depende de cada persona si cree en la vida en otros países y aseguró que es como la creencia en los fantasmas.