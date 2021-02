A través de su programa radiofónico, Maxine Woodside reveló que ya recibió la vacuna contra el Covid-19.

Maxine Woodside reveló que afortunadamente ya recibió la vacuna contra el Covid-19. En el programa radiofónico ‘Todo para la mujer’ la famosa explicó que faltó el martes 16 de febrero porque fue a vacunarse.

Al igual que lo hizo la actriz Ana Martín, la periodista Maxine Woodside reveló que se fue temprano a formar para alcanzar su ficha. La locutora alabó el trabajo realizado, pues aseguró que todo estuvo muy bien organizado.

Maxine Woodside feliz de haber sido vacunada contra el Covid-19

En el video Maxine Woodside reveló que su hijo que vive en Cuajimalpa la registró por eso ya pudo recibir la vacuna. De acuerdo con la famosa llegó a las 9 de la mañana y pudo ser vacunada de manera eficaz.

Pese a los rumores que aseguraban que no había una buena organización durante la vacunación contra Covid-19 y que había personas mayores que esperaban mucho tiempo, la locutora destacó que en el lugar que le tocó estuvo todo muy bien.

“Ayer me fui a vacunar. Te cuento que mi hijo, que vive en Cuajimalpa, estuvieron vacunando y me apuntó. Me fui a hacer cola desde temprano; desde las 09 de la mañana, pero muy rápido, muy bien organizado, muy amables” Maxine Woodside

Maxine Woodside destacó que todo estaba bien organizado y que incluso había bancas para que las personas se pudieran sentar y no estar esperando. Además de que había personas que vigilaban que no hubiera una reacción adversa .

“Después de que te vacunan, hay una sala con bancas y sana distancia, en donde está un doctor y dos enfermeras, vigilando que nadie tenga una reacción. Te dejan ahí 30 minutos sentada. Muy bien, organizados” Maxine Woodside

¿Maxine Woodside presentó reacción adversa a la vacuna contra el Covid-19?

En el video, Maxine Woodside reveló que en el día estuvo muy bien, pero en la noche presentó algunas reacciones adversas a la vacuna contra el Covid-19.

“Durante el día no me dio reacción, pero en la noche no sabes lo mal que me sentía, un dolor de cabeza, escalofríos y mal, pero me tomé dos aspirinas y amanecí perfecto” Maxine Woodside

A un día de haberse vacunado, Maxine Woodside confesó que tenía un pequeño dolor en el brazo, similar al que tiene con la vacuna de la influenza.