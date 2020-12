El cantante reveló que habló con el actor sobre los rumores que incluían a su esposa que la ponían como la tercera de viaje.

Desde que Mauricio Ochmann terminó su relación con Aislinn Derbez , surgieron varios rumores que aseguraban que Sandra Echeverría había sido la tercera en discordia.

En su momento la actriz desmintió las suposiciones, pero ahora es Leonardo de Lozanne quien se refirió al supuesto romance que mantenía su esposa con el actor.

En entrevista para el programa Hoy, el cantante reveló que incluso en su momento platicó con Mauricio Ochmann sobre las especulaciones y detalló que entiende que sea algo normal cuando se trata de figuras públicas.

“Una vez le dije ‘oye como ves esto’, o sea, son cosas que pasan todo el tiempo, y eso que nos apoyan a nosotros, hay parejas que híjole, luego veo 24 escándalos al mes” Leonardo de Lozanne

Leonardo de Lozanne detalló que ahora con las redes sociales los rumores se difunden muy rápido, además cuando su esposa Sandra Echeverría había trabajado con él.

“Ahora con las redes sociales como que todo se multiplica y Mau y Sandra hicieron una película y justo fue cuando ellos tenían esta situación” Leonardo de Lozanne

En el video el cantante puntualizó que al estar en el medio, la pareja se encuentra expuesta a estas situaciones de supuestos romances, pero reveló que no tiene ningún problema con su esposa.

“Como que la gente lleva demasiado rápido la información y es muy fácil que se confunda y se hizo más grande de lo que era, pero pues obviamente no había nada. Cuando eres figura pública, artista y estás constantemente en los medios, pues estás expuesto a eso” Leonardo de Lozanne

Leonardo de Lozanne destacó que el no le da importancia a esa clase de rumores sobre su relación con Sandra Echeverría.