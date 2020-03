Mauricio Ochmann rompe el silencio sobre matrimonio con Aislinn Derbez

En entrevista para la revista Quién, el actor decidió poner fin a los rumores y por primera vez habló sobre su situación sentimental

Desde hace varias semanas surgió el rumor que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann se habían separado. De acuerdo con diversos medios los actores estarían a atravesando graves problemas lo que los llevaría a poner fin a su matrimonio.

En entrevista para la revista Quién, el actor de 42 años respondió si es verdad que se va a separar de Aislinn. Durante la promoción de su nueva película ‘¿Y quién es él?’, habló sobre los rumores de una crisis matrimonial y señaló que se tratan de suposiciones.

Mauricio detalló que ambos se han dedicado por completo en la celebración del cumpleaños número dos de su hija Kailani, donde pudieron disfrutar de un gran momento en compañía de su familia.

“La verdad es que toda la semana la hemos estado festejando mucho a Kailani, el martes 25 de febrero, que fue realmente su cumpleaños, nos despertamos y le cantamos las mañanitas con globos y regalitos y pasamos con ella el día, pero su fiesta fiesta, ya con todos sus invitados y todo, fue el fin de semana", explicó el actor.

Mauricio Ochmann confesó que si se enteraron de los rumores sobre su separación, sin embargo prefirieron concentrarse en las cosas positivas y emplear sus energías en las personas que aman.

A pesar de que señaló que no está separado de Aislinn Derbez, Ochmann reveló que él cree que las terapia pueden ayudar a resolver cualquier problema.

“Creo que cuando algo mal o para conocerte mejor, es importante ir a terapia y conocerte porque de repente hay muchas cosas que hoy por hoy actuamos y no sabemos de dónde lo estamos haciendo y muchas cosas tienen que ver con la infancia, la crianza, adolescencia o algún fantasma ahí atorado”, declaró el actor.

No es la primera vez que la pareja habla sobre los beneficios de las terapias , ya que Aislinn confesó al programa Despierta América que después de grabar el programa ‘ De viaje con los Derbez ’, tuvo que ir a terapia para poder arreglar sus problemas personales y no afectar su matrimonio con Mauricio.

“Me tuve que ir a terapia, sí fue así de 'necesito entender qué me está pasando'. Pero sí fue bueno y muy positivo porque sí me confrontó cosas muy duras, que solo te confronta la familia. Yo sí siento que me salió lo peorcito de mí en ese viaje, tanto con Mauricio como con la familia”, puntualizó la actriz.

Tanto Aislinn Derbez como Mauricio Ochmann han reconocido que han pasado momentos difíciles durante su matrimonio, sin embargo han señalado que éstos los han hecho crecer como personas y como pareja.