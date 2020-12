Mauricio Mejía y Enrique Guzmán se casaron por la iglesia semanas después de haber unido sus vidas en un ritual Maya.

El actor Mauricio Mejía no quería que este 2020 fuera recordado en su vida como un año terrible, por lo que decidió unir su vida a la de su novio, el estilista Enrique Guzmán, primero mediante un ritual Maya y ahora por la iglesia.

Así es, Mauricio Mejía se casó esta semana y lo presumió a través de varias publicaciones en Instagram. Luciendo un smoking en color negro y otro en color blanco , respectivamente, los novios pasaron a ser un matrimonio luego de un intercambio de argollas y el deseado “acepto” que su íntimo circulo de amigos presenció durante una ceremonia religiosa que tuvo lugar en Miami, Florida.

Propiamente, el actor colombiano así como su esposo compartieron en Instagram las fotos de su boda por la iglesia.

Mauricio Mejía y Enrique Guzmán se casaron dos veces

Mauricio Mejía y Enrique Guzmán se comprometieron en enero de este 2020, por lo que decidieron unir simbólicamente sus vidas a principios de este mes de diciembre. La pareja viajó las paradisiacas playas de Quintana Roo , donde se prometieron amor eterno.

La boda estuvo a punto de cancelarse debido a que Mauricio creyó haber perdido el anillo de compromiso, acción que molestó al estilista Enrique Guzmán, quien al enterarse le pidió pensar dos veces antes de convertirse en esposos. Afortunadamente la argolla apareció.

La pareja compartió los detalles de la ceremonia Maya a través de su reality show.

“Es algo como… no puedo describirlo con palabras, de verdad me siento muy afortunado de que nos hayamos cruzado en la vida… Verlo frente a mí… No tengo más que agradecer a la vida y al universo” Mauricio Mejía