Mauricio Islas pide apoyar a trabajadores que viven al día

El actor pidió a las personas no creer las falsas noticias que se difunden a través de redes sociales

Debido a la alerta por el coronavirus, en México inició la Jornada Nacional de Sana Distancia en la que se invita a las personas a seguir ciertas recomendaciones para evitar los contagios del virus. Ante estas medidas, Mauricio Islas pidió a la ciudadanía apoyar a los trabajadores que viven al día.

Para Mauricio Islas es necesario tomar conciencia de cómo va a afectar la contingencia por el Covid-19 la vida de las personas, especialmente a aquellas de escasos recursos o trabajos que no les permiten generar mayores ingresos o ahorro.

En entrevista para Sale el Sol, Islas pidió a las personas no creer las falsas noticias que se difunden a través de las redes sociales y detalló que ante cualquier información se debe de acudir a otras fuentes.

El actor detalló que, aunque una de las recomendaciones es no salir de casa si no es necesario, hay trabajadores que viven al día por lo que no pueden dejar sus empleos. Ante esta situación, el interprete pidió apoyar a estas personas.

"Hagamos una conciencia social económica, saca una cita, págala y si ya la pagaste no la canceles. Dile que te la guarden para un mes o dos meses. Creo que eso ayudaría mucho" Mauricio Islas

Mauricio Islas no sólo expresó su preocupación en estas declaraciones para Sale el Sol, sino que además en su Instagram compartió un mensaje para todas aquellas personas que pese a la contingencia del coronavirus seguirán recibiendo su salario.

En su red social, el actor pidió a las personas apoyar a los pequeños negocios, profesionales independientes, músicos, artistas, etc. Además, puntualizo que en crisis por el Covid-19 es necesario ser solidario con las personas vulnerables y en condiciones de pobreza.

Según el actor la solidaridad es la clave para mantener unido el tejido social en momentos de crisis.