Conductor de Guerreros 2020 fue abandonado por su padre

Mauricio Barcelata desnudó su alma para el programa Hoy, el conductor del reality de supervivencia Guerreros 2020 se sinceró durante una entrevista realizada por Jorge ‘El Burro’ Van Rankin a quien le reveló su más grande herida de la infancia.

Resulta que a Barcelata su padre lo abandonó. Así lo desveló el conductor y presentador de televisión detallando que el triste suceso ocurrió cuando era apenas un niño.

“Yo tenía alrededor de 6 años cuando mi relación con mi papá dejó de existir. Nadie me dijo nada. Nunca me enteré. De repente él desaparece”

Tras asegurar que su infancia fue difícil debido a que la relación con sus hermanos tampoco fue buena ya que crecieron separados, Mauricio indicó haberse reencontrado con el “innombrable” (su papá) a los veintitantos años.

"Yo odiaba literal los días del padre, no podía con ellos... hasta que con el paso de los años, perdono y agradezco. Yo sabía que él iba a Veracruz hasta que de repente el me llama por teléfono y me dice te quiero ver. Me quedé paralizado"

Mauricio Barcelata. Conductor de televisión