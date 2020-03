Mary Boquitas rompe el silencio sobre el supuesto romance Sergio Andrade-Pati Chapoy

La cantante revela si es verdad lo publicado por la periodista Claudia de Icaza en el libro 'Amarga seducción'

Luego de que Gloria Trevi diera a conocer que ganó una nueva batalla legal en contra de Pati Chapoy, volvieron a surgir unas declaraciones que realizó Sergio Andrade a la periodista Claudia de Icaza en la que habla sobre un romance con la titular de Ventaneando.

En el libro ‘ Amarga seducción ’ se relata que Andrade fue novio de Chapoy entre 1983 y 1984. De acuerdo con el productor era la periodista quien lo buscaba. En entrevista para ‘Chisme No Like’, Mary Boquitas habló sobre el rumor del romance entre Sergio Andrade y Pati Chapoy.

María Raquenel Portillo Jiménez reconoció que es un tema que Sergio Andrade siempre presumió, ya que era un hombre que solía hablar sobre los romances que había mantenido.

“Si fue mentira o verdad no lo sé, pero fue algo que siempre presumió, que siempre lo hizo” Mary Boquitas

Mary Boquitas no podría asegurar que lo que decía el productor haya sido cierto, ya que pudo haber mentido.

“Yo, mucho menos ahora, no puedo dar credibilidad de un señor como ese, que me pudo haber dicho mentiras o verdades” Mary Boquitas

La cantante también reveló que incluso cuando se desató la polémica del Clan Trevi-Andrade y que los llevó a la cárcel, él siempre había aseguró que Pati Chapoy tendría algo que ver al respecto por “despecho”.

“Él aseveraba que en parte era porque ella estaba despechada” Mary Boquitas

Durante la entrevista en ‘Chisme No Like’ la cantante fue cuestionada sobre si ella al igual que Gloria Trevi actuaría legalmente y demandaría a Pati y al programa por difamación .

A pesar de que Mary Boquitas detalló que si se sintió atacada por el programa de TV Azteca, y por otros medios de comunicación, lo que ella quiere es dejar atrás todo este problema y seguir con su vida.