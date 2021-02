Martha Higareda reveló cómo es la forma en que Aislinn Derbez duerme y aseguró que es como 'Tutankamón'.

En los últimos días, las actrices Martha Higareda y Aislinn Derbez han compartido en redes sociales que disfrutan de momentos juntas, por lo que han compartido características personales de ambas, es así que la protagonista de ‘Amarte Duele’, reveló la forma en que duerme la hija de Eugenio Derbez.

A través de las historias de Instagram, Martha Higareda no dudó en dar su opinión sobre el peculiar modo que Aislinn Derbez adoptó para dormir, y aseguró que lo hace como el antiguo faraón egipcio: 'Tutankamón'.

En la serie de videos cortos, se aprecia a las talentosas actrices recostadas sobre la cama, mientras cuentan que durmieron a las tres de la mañana, es así que Martha Higareda decidió en hacer una confesión.

“Tengo que confesar una cosa, Ais tiene unos hábitos al dormir muy raros. Ella pone una almohada aquí arriba, lo cual es normal y dos a lado, y entonces, en un momento dado, vine a despertarla en la mañana y ella era 'Tutankamón’”. Martha Higareda

Asimismo, la actriz estelar de ‘No Manches Frida’ y ‘Cásese quien pueda’, mencionó que Aislinn Derbez “tiene unos ojos tan grandes” que al dormir los mantiene abiertos.

Aislinn Derbez confirmó lo que dijo Martha Higareda sobre sus ojos y detalló que tiene los párpados muy cortos para que se le cierren, además, explicó por qué duerme con las dos almohadas en los laterales.

“Las dos almohadas en los lados me contienen, me dan amor, ya que no hay pareja, hay amor. Se llama autocontención de almohadas”. Aislinn Derbez

Martha Higareda y Aislinn Derbez pasan juntas el Día de San Valentín

Fue el pasado 14 de febrero de 2021 que Martha Higareda y Aislinn Derbez compartieron en redes sociales que celebraban juntas el Día de San Valentín, pues por medio de historias y publicaciones en Instagram demostraron lo bien que la pasaron.

Uno de los aspectos que sobresalió fue la espectacular figura que las actrices presumieron, ya que se encontraban en una casa con alberca y vista al mar, aunque no especificaron en qué lugar turístico pasan sus días.

De la misma forma, Martha Higareda dejó ver lo sólida que es su amistad, y los momentos divertidos, como la broma que hizo a Aislinn Derbez, a quien aventó a la alberca, y lo tomó con humor.