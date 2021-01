La joven afirmó que tras denunciar el presunto abuso de Alejandro Vaca, su madre, Martha Figueroa, "me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa"

Martha Figueroa causó polémica el lunes por los comentarios que hizo en el programa ‘Hoy’, junto con otros compañeros, desestimando las acusaciones de violación hechas por la influencer Nath Campos en contra del youtuber Rix.

En Twitter, una joven dijo comprender la actitud de la periodista de espectáculos, acusando que hace 10 años su hijo, Alejandro Vaca Figueroa, habría abusado de ella.

“Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador” Ana Flores

Por supuesto que Martha Figueroa va a reaccionar así cuando su hijo también es un abusador. https://t.co/JANB8yKw3H — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) January 25, 2021

Hijo de Martha Figueroa y amigos habrían dado bebida adulterada a la joven

La tuitera, identificada como Ana Flores, señaló que si bien, lo ocurrido hace una década ya no le afecta, decidió hacerlo público ahora tras ver la reacción de Martha Figueroa, quien equivocadamente dejó entrever que Nath Campos sería responsable del ataque sexual que sufrió, por “haber bebido demasiado”.

Así, comenzó narrando que el abuso en su contra ocurrió cuando tenía 17 años de edad y salió de fiesta con el hijo de Martha Figueroa.

​"Salí con Alejandro Vaca Figueroa y sus amiguitos a una fiesta. Llegando me ofrecieron un vaso con alcohol; me lo tomé, y lo siguiente que recuerdo es despertar afuera del edificio, sola, tirada en la calle. Una señora me ayudó a llamarle a mis papás" Ana Flores

Long story short. Salí con Alejandro Vaca Figueroa y sus amiguitos a una fiesta, llegando me ofrecieron 1 (un) vaso con alcohol, me lo tomé y lo siguiente que recuerdo es despertar afuera del edificio, sola tirada en la calle. Una señora me ayudó a llamarle a mis papás. — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) January 25, 2021

Ana Flores señaló que cuando perdió la conciencia se encontraba en el departamento de Alejandro y desde entonces desconoce qué le sucedió.

"Nunca he sabido qué pasó durante el tiempo que estuve desmayada, fueron varias horas. Estábamos en un depa vacío que era propiedad de Alejandro. Él, dos amigos suyos y yo. Tenía 17 años. Ana Flores

Nunca he sabido qué pasó durante el tiempo que estuve desmayada, fueron varias horas. Estábamos en un depa vacío que era propiedad de Alejandro. Él, dos amigos suyos y yo. Tenía 17 años. — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) January 25, 2021

Martha Figueroa "me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa"

La tuitera señaló que cuatro años atrás encontró el valor para exponer su caso en redes sociales, con capturas de pantalla en las que los amigos del hijo de Martha Figueroa reconocían su mala conducta, fue entonces que la periodista intervino en el asunto.

"Hace unos años decidí contar todo con detalles aquí en twitter y hasta subí screens de la conversación que tuve con uno de los amigos de este wey, donde el aceptaba que 'se habían pasado de v*rga'. La señora Martha me amenazó para que borrara todo" Ana Flores

Hace unos años decidí contar todo con detalles aquí en twitter y hasta subí screens de la conversación que tuve con uno de los amigos de este wey, donde el aceptaba que “se habían pasado de verga”. La señora Martha me amenazó para que borrara todo. — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) January 25, 2021

Según Ana Flores, lejos de reprender a su hijo por su mala conducta, Martha Figueroa la responsabilizó a ella, como lo hizo al opinar sobre el caso de Nath Campos, e incluso la amenazó.

"Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, esta vieja me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él" Ana Flores

Cuando acusé a su hijo por hacerme lo que me hizo, esta vieja me amenazó y básicamente me dijo que era mi culpa por haberme ido a una fiesta con él. — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) January 25, 2021

"No busco venganza": joven denunciante; señala que habrían más víctimas

A 10 años de lo sucedido, la joven dice ya no tener miedo, aunque reconoce que ya no cuenta con las pruebas que tenía del abuso, además de que no busca venganza, sólo provocar un cambio en Martha Figueroa.

"No me interesa buscar venganza, fama(?), ya ni justicia. Me basta con que Martha sepa (y lo sabe) la clase de persona que crió" Ana Flores

Como les dije arriba, saqué el tema porque vi el video de HOY y me revolvió los sentimientos, me dio muchísimo coraje y me acordé de todo.



No me interesa buscar venganza, fama(?), ya ni justicia. Me basta con que Martha sepa (y lo sabe) la clase de persona que crió. — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) — Ana 🎄☃️ (@AnaFloreess) January 26, 2021

Finalmente, la usuaria de Twitter señaló que después de exponer su amarga experiencia con Alejandro Vaca Figueroa, otras personas le enviaron mensajes denunciando otras experiencias de violencia física y psicológica que habrían vivido con el mismo joven.