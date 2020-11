La actriz ofreció una entrevista donde se mostró feliz por el tema que grabó al lado de su hijo Matías y reveló si tiene una nueva pareja.

Marjorie de Sousa decidió dejar atrás sus problemas legales con Julián Gil y se encuentra promocionando el tema que grabó al lado de su hijo Matías.

En entrevista para el programa Hoy, la actriz reveló si ya tiene una nueva pareja. En este sentido le envió una indirecta a su expareja y aseguró que ella no necesita presumir su vida amorosa en las redes sociales.

Durante su conversación con el matutino, la famosa fue cuestionada sobre cómo se encontraba sentimentalmente y si ya se encontraba con una nueva pareja. De inmediato puntualizó que el hecho de que no lo diga públicamente o mande un mensaje no significa que no tenga a alguien en su vida.

“El hecho de que no diga públicamente que tengo a alguien, no significa que no lo tenga” Marjorie de Sousa

En el video Marjorie de Sousa puntualizó que ella considera que no es necesario andar compartiendo en las redes sociales el amor, pues considera que de esta manera no es real.

“Yo creo que las cosas bonitas de la vida no tienes que demostrárselas al mundo entero, tienes que vivirlas tú intensamente” Marjorie de Sousa

La actriz puntualizó que ella prefiere guardar ciertos aspectos de su vida privada.

“No necesitas mostrar en Instagram o en redes sociales que eres feliz, que estás enamorado. Porque eso no es el verdadero amor, porque los demás tienen que saber que estás bien, que estás feliz” Marjorie de Sousa

Detalló que esas acciones sólo generan la envidia de otras personas. Marjorie de Sousa confesó que ella es muy cuidadosa con lo que publica en sus redes sociales y que regularmente sólo comparte cosas de su trabajo.

“No tienes que andar gritando a todo el mundo ay soy feliz tengo un marido, tengo novio, estoy enamorada” Marjorie de Sousa

De inmediato sus palabras fueron tomadas como una indirecta para Julián Gil, ya que el actor en sus redes sociales ha compartido diferentes momentos a lado de su actual pareja Valeria Marín.