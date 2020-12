Mario Bautista regala a sus papás una casa

Mario Bautista le compró a sus padres una casa en la Ciudad de México; ahora son sus vecinos.

Lo prometió y lo cumplió. El cantante Mario Bautista le regaló una casa a sus papás, propiedad que está ubicada en un punto de la Ciudad de México. Sin duda, este 2020 fue el mejor año para el también influencer.

En declaraciones para el programa Ventaneando, Mario Bautista se dijo contento por haber cumplido su promesa gracias a varios años de trabajo. Así como recordó la sonrisa de su abuela cuando abrió la puerta de su recamara y descubrió que estaba montada tal y como lucía en su antiguo departamento. “Lo valió todo, todo ese esfuerzo, todo lo valió”, dijo.

Asimismo sonrió cuando su padre le indicó que siempre supo que sus hijos serían chingones. “Mi filosofía es, mas que ser un buen hijo, aportarle a ellos. Gracias a ellos estoy parado de pie, me cuidaron. Yo les agradezco, para mi no es un regreso si no un placer el poder darles”, citó.

Cabe mencionar que la nueva casa de sus padres está a unos metros de distancia de la suya, es decir, son vecinos; no obstante, Maurio sonríe al ser cuestionado sobre la posibilidad de verse obligado a portarse bien y pedir permiso, lo que no pasará debido a que sus progenitores son conscientes de su mayoría de edad.

El 2020 fue un gran año para Mauricio Bautista

Por otro lado, Mario Bautista minimiza la pandemia por coronavirus que aún afecta a gran parte del mundo, y es que antes de que se desatara enfrento una dura prueba que le puso la vida. Recordemos que en marzo pasado la acusaron de abuso de menores, acusaciones que hasta el momento no han podido probarse.

Tomándolo como una lección de vida, el cantante compuso su nuevo disco, el cual promocionará a partir de junio de 2021 a través de una serie de conciertos que realizará en Arena Ciudad de México.

Asimismo este año incursionó en el regional mexicano junto a Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey con la canción “Miami”, así como fue reconocido con el premio de la Sociedad de Autores y Compositores por su tema “Bay girl”.