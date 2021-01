Maribel Guardia regresa a Costa Rica tras superar el Covid-19

Maribel Guardia viajó a su natal Costa Rica para visitar a su mamá adoptiva tomando todas las medidas de salud necesarias.

Luego de que el coronavirus arruinara su celebración de Año Nuevo, Maribel Guardia no lo pensó dos veces y una vez que lo superó hizo maletas y compró un par de vuelos para Costa Rica, país donde se encuentra su madre adoptiva.

Así es, la actriz y bailarina viajó a San José, Costa Rica, y es que deseaba ver a su mamá, no solo por las fiestas decembrinas si no por qué cuando estuvo contagiada de Covid-19 se puso a pensar, a reflexionar, y por tanto revaloró relaciones, su vida en general.

Propiamente Maribel Guardia reveló sus planes en Instagram, donde arrancó el año con una serie de fotos en bikini consintiendo así la pupila de sus más de 6 millones de seguidores.

"Con esta me despido de la playa y le doy gracias a Dios de estar viva”, escribió en la red social para posteriormente asegurar que pensó lo peor cuando le diagnosticaron coronavirus porque no sabía lo qué pasaría con su vida por lo que pide a sus fans no bajar la guardia y cuidarse tal y como ella lo seguirá haciendo aún cuando ya lo superó y aún cuando esté en Costa Rica y cerca de su madre adoptiva Vilma Chacón.

Maribel Guardia asegura que no besará ni abrazará a su mamá

"Yo al fin voy a ir a Costa Rica a ver a mi mamá, y aunque ya estoy negativa, no pienso besarla ni abrazarla hasta que ella esté vacunada. Por favor guarden sana distancia y que Dios nos guarde en la palma de su mano a todos . Los quiero mucho” Maribel Guardia. Actriz y bailarina

Curiosamente Aracely Arámbula fue de las primeras en aplaudir que la salud de Maribel Guardia haya mejorado., incluso le cambió el nombre a “Maribarbara”: "Bellísima mi guacarandilla eres un ser tan especial y de corazón más hermoso que todo lo bellísima que eres por fuera”, le escribió en Instagram.