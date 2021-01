Luego de que Maribel Guardia contestará a su comentario, José Luis Reséndez aseguró que fue un cumplido el que le hizo a la famosa.

A través de sus redes sociales, José Luis Reséndez comparó a Maribel Guardia con un personaje de la serie animada 'Thundercats': 'Mumm-Ra, El inmortal'. De inmediato causó gran polémica por su forma de referirse a la actriz.

Tras las críticas que ha recibido, el famoso aseguró que nunca quiso ofender a la también cantante y que sus palabras fueron malinterpretadas ya que fueron un cumplido.

José Luis Reséndez asegura que decirle Mumm-Ra a Maribel Guardia fue un cumplido

A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, José Luis Reséndez detalló que sus palabras sobre Maribel Guardia fueron sacadas de contexto.

“Decidieron tomar una frase que yo dije de una actriz… bueno, no sé qué es… actriz o vedette, yo ya no sé porque tiene una carrera extensa, pero siempre ha salido muy exuberante y se llama Maribel Guardia” José Luis Reséndez

El actor puntualizó que no esta de acuerdo con lo que ella realiza, pero no significa que no la respete como mujer.

“Primero que nada, mi mayor respeto a ella como mujer, quiero que quede muy claro, independiente que mi forma de pensar a lo que ella hace sea distinto" José Luis Reséndez

José Luis Reséndez explicó que lanzó ese comentario ya que estaba hablando de cómo las mujeres quieren ser inmortales. Para explicó su punto decidió tomar como ejemplo al personaje de los 'Thundercats', 'Mumm-Ra, El inmortal'.

“No era algo negativo, era de que si no ha visto esa caricatura, pero Mumm-Ra cuando invoca los poderes del inframundo, dice ‘quiero transformarme Mumm-Ra, El Inmortal’, y se saca unos pechotes, mam%&$ así, lleno de calostro, cuadritos, se pone bien mam&%$, como ella comprenderá, así chi&%$, ¡oye es un cumplido!, porque está en un muy buen aspecto físico” José Luis Reséndez

En este sentido el actor destacó que está en contra de que en algunas televisoras se trate a la mujer como símbolo sexual.

“Es simplemente una crítica a que yo en lo particular, no me gusta que la mujer ya se venda como un simple objeto sexual… que la gente que me vea a mi está en contra de la televisión vulgar… porque venden más carne que talento” José Luis Reséndez

Para terminar con el tema, José Luis Reséndez destacó en su video en Instagram que nunca le faltó el respeto a Maribel Guardia.