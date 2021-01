Marco Chacón reveló que debido al Covid-19, ahora sufre terribles dolores musculares y casi pierde el aliento al subir escaleras

Hace unos días, Maribel Guardia reveló que pasó uno de los peores fines de año, debido a que ella y su esposo, el productor musical Marco Chacón, se contagiaron de Covid-19, siendo este último quien resultó más afectado.

Antes de viajar a Costa Rica, donde Maribel Guardia se reunirá con su mamá tras meses de no verla por la pandemia, el mismo Marco Chacón dio una entrevista al programa ‘Venga la alegría’, en la que habló sobre los graves padecimientos que sufrió y las secuelas que todavía sufre debido al coronavirus.

“Empiezas a caminar y te dan unas punzadas en los músculos terribles, subes unas escaleras y te estás ahogando... Yo que he sido deportista toda mi vida, es complicado... Me dio salpullido en toda la espalda" Marco Chacón, productor musical

“Me asusté mucho.. dije, seguro que me voy a morir": Maribel Guardia

En declaraciones al programa ‘Hoy’, el productor musical dio más detalles sobre la dura enfermedad que vivió:

“Estuve conectado por vía [intravenosa] para ingresarme alimentos porque no aceptaba mi cuerpo por la vía oral nada… Me hice un examen ayer, salí negativo y ya volar” Marco Chacón, productor musical

En tanto, Maribel Guardia dijo al programa ‘Hoy’ que sitió tanto miedo cuando se enteró que tenía coronavirus que pensó en tramitar de una vez por todas su testamento.

“Me asusté mucho cuando me dio y dije, no, seguro que me voy a morir… A parte, por mi edad, pues digo, con más razón… Horrible, fue una pesadilla…Yo cuando me enteré les dije, ‘oigan, llamen al abogado, voy a hacer testamento’. Dijeron, ‘no, cómo crees, no te vas a pasar nada’” Maribel Guardia

Maribel Guardia visitará a su mamá tras superar el Covid-19

Afortunadamente las palabras de sus seres queridos resultaron ciertas y se sobrepuso a la enfermedad por lo que decidió volver a su país natal para visitar a su mamá, aunque tomará medidas extremas para evitar que sufra lo que ella.