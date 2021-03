Maribel Guardia defiende a Ninel Conde tras ser tachada de “ambiciosa”

Maribel Guardia describe a Ninel Conde como una mujer trabajadora quien busca constantemente proyectos para reinventarse.

A escasas horas de que Giovanni Medina lanzara un nuevo ataque en contra de su expareja Ninel Conde, a quien acusa de ser un madre ausente y una mujer a quien solo le preocupa el dinero y es que le gusta rodearse de lujos y vivir bien, Maribel Guardia no tardó en salir en su defensa.

En declaraciones para la prensa, quienes la interceptaron a la salida de Televisa San Ángel, Maribel Guardia dijo tenerle mucho cariño al ‘Bombón Asesino’ desde que trabajó con ella en las puestas en escena “Cleopatra metió la pata” y la obra “Arpías” por lo que le duele mucha saber que atraviesa por una difícil situación personal, no solo por tener a su hijo lejos sino por los escándalos de fraude que involucran a su marido Larry Ramos.

“La verdad me duele mucho por todo lo que está pasando”, dijo para posteriormente asegurar que admira su fortaleza, "me sorprende la capacidad que tiene ella de pasar por tantos problemas y siempre tener una sonrisa y trabajando, la verdad que es envidiable, porque yo por menos de eso me derrumbaría completamente”, expuso según se aprecia en el video compartido por el programa Sale El Sol.

Al ser cuestionada sobre su sentir tras difundirse una serie de audios que probarían que Larry Ramos defraudó a más de 20 personas, Maribel prefirió guardar silencio: "no tengo nada qué opinar”.

Maribel Guardia niega que a Ninel Conde le guste el dinero fácil

Y aunque se ha especulado que Ninel Conde está con Larry Ramos porque la llena de lujos, Maribel Guardia desmintió que a Ninel Conde le guste el dinero fácil tal y como lo aseguró Giovanni Medina. "Es una mujer super trabajadora, yo que la he conocido, pues igual que yo, anda chambeando de arriba pa’ abajo, es impresionante la capacidad que tiene ella para querer trabajar, siempre se está reinventando, mis respetos, o sea, es una mujer muy trabajadora”, la describió.

Finalmente le envía los mejores deseos y pide que pronto se resuelvan los problemas de su esposo Larry Ramos. “Mis respetos para mi amiga, que Dios la proteja, que Dios la acompañe, la guarde en la palma de su mano y ojalá que todo salga bien”.