Tras dar positivo a Covid-19, Maribel Guardia pensó que se iba a morir por lo que había pedido un abogado para hacer su testamento.

El pasado 31 de diciembre, Maribel Guardia confirmó que ella y su esposo Marco Chacón había dado positivo a Covid-19. En su video detalló que en un momento pensó que iba a morir por lo que quiso realizar su testamento.

En entrevista con varios medios, la famosa detalló que aunque no presentó grandes síntomas si tuvo mucho miedo de que se pudiera agravar su estado de salud.

Maribel Guardia se espantó al confirmarse que tenía Covid-19

En un video compartido por el periodista Edén Dorantes, Maribel Guardia confesó que aunque no presentó grandes síntomas, se espantó por lo que pidió hacer su testamento pensando en que se iba a morir.

“Me asusté mucho cuando me dio Covid-19, le dije a Julián y Marco: ‘tráiganme un abogado para hacer testamento porque me voy a morir’. Pensé que iba a empeorar con los días” Maribel Guardia

La cantante destacó que en realidad ella no presentó grandes síntomas pero su esposo si se encontró muy enfermo.

“A mí lo que me dio fue como dolor de cuerpo, dolor de cabeza, mucho cansancio, pero no pasó de ahí, gracias a Dios, pero Marco estuvo muy mal, muy mal” Maribel Guardia

Maribel Guardia revela que su esposo se mantuvo con un respirador todo el tiempo

En su entrevista Maribel Guardia destacó que su esposo Marco Chacón si se vio afectado por lo que debió tener un respirador todo el tiempo.

“Le dio neumonía, todo lo devolvía, no podía tomar medicamento, al final todo por la vena, cortizona, anticoagulantes, antibiótico, y obviamente un respirador, que fue fundamental para él” Maribel Guardia

La cantante destacó que se preocupó mucho ya que los hospitales tanto privados como públicos se encuentran saturados.

“Llegué a tener mucho miedo con Marco, me asusté mucho, recé mucho, lloré mucho… bueno, no lloré hasta después, porque tenía que estar fuerte para él, pero sí pensé lo peor, y más ahora que los hospitales están a reventar” Maribel Guardia

Por último Maribel Guardia les pidió a las personas cuidarse pues aseguro que de un momento a otro la vida puede cambiar.