La cantante se disculpó con sus seguidores por tener que cancelar su conversación con Juliana Rodrigues.

Mariana Ochoa alarmó a sus usuarios al revelar que habría sufrido un terrible accidente y que probablemente se había fracturado el dedo.

En un video que compartió en su cuenta de Instagram, la cantante reveló que tuvo que cancelar su entrevista virtual con Juliana Rodrigues ya que sentía mucho dolor.

En el clip la integrante de OV7 pidió una disculpa a sus seguidores por no realizar el en vivo como se tenía planeado, pero aseguró que se encontraba esperando al doctor que la revisaría.

Mariana Ochoa señaló que tenía mucho dolor y que incluso se le habían salido unas lágrimas.

“Mis capullitos sé que les habíamos prometido Juliana y yo un blog en vivo el día de hoy, no saben lo que me pasó, me martillé el dedo vean parece que me puse tinta, este no va a ser el blog con Juliana más bien me estoy conectando para disculparme porque viene el doctor para acá, hasta las lágrimas se me salieron, parece que está fracturado” Mariana Ochoa

La cantante no reveló cómo había sucedido accidente con su dedo, sin embargo si mostró que lo tenía morado e incluso realizó una comparación con el dedo de su otra mano.

Mariana Ochoa señaló que su entrevista se había reprogramado para el próximo lunes a las 20:00 hrs. Por su parte Juliana Rodrigues también utilizó sus Instagram Stories donde le deseo que se recuperará pronto la cantante.

También si revelar más detalles sobre el accidente en el que presuntamente la famosa se había fracturado el dedo, la productora pidió que mandaran sus buenas vibras.

Horas antes Juliana Rodrigues había mostrado su emoción por poder tener una conversación con la cantante, incluso puntualizó que o había cobrado un solo peso por su participación.