Mariana González defiende su amor por Vicente Fernández Jr

Mariana González vuelve a dejar claro que no le importa lo que digan de su noviazgo con Vicente Fernandez Jr; él la respalda.

Pensaron que durarían menos de tres meses y se equivocaron, Mariana González y Vicente Fernández Jr. siguen derrochando amor aún cuando parte del mundo parece estar en su contra.

Fue en mayo de 2020 cuando la pareja hizo público su noviazgo, desde entonces tanto Mariana González como Vicente Fernández Jr. han presumido su amor en Instagram, donde comparten fotos juntos, de sus salidas, experiencias y viajes. Es sin duda su lugar favorito para derrochar amor aún cuando las criticas siempre estén presentes.

Estos novios lo han dejado claro, no les importa el qué dirán por lo que hoy nuevamente defienden su amor y a su vez le mandan un fuerte mensaje a su detractores.

Mariana defiende su amor por Vicente y él la respalda

“Fue, es y será un placer coincidir en esta vida contigo. Te amo. Tenemos mil jueces que juzgan día a día lo nuestro en un mundo donde todos se creen Dios, lo único que me importa es lo que sabemos los dos”, escribió en Instagram Mariana González a Vicente Fernández Jr. quien agradeció las palabras que le llegaron al corazón y que le confirmaron una vez más que su amor es verdadero por lo que sintiéndose más fuerte envió un mensaje a sus detractores:

“Sigan opinando, gasten su tiempo, sigan viéndonos, sigan envidiando, les mandamos bendiciones Mariana y yo” Vicente Fernández Jr.

Las reacciones no se hicieron esperar, mientras que a Mariana le preguntaron sobre su cirujano plástico así como la acusaron de estar junto a un hombre mayor por dinero y no por amor, a Vicente lo tacharon de ridículo y lo cuestionaron sobre por qué siempre anda con la familia de la novia. No obstante, no faltó quien defendiera a la pareja y hasta los incitó a ponerle fecha a la boda .

Posteriormente, para enojar más a los que aseguran que Mariana está interesada en el dinero de Vicente, la llamada 'Kardashian mexicana' compartió videos de ella y su familia visitando el rancho de Los Tres Potrillos.