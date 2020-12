Los seguidores de María León dudaban de sus habilidades en la cocina hasta para prender la estufa

Actriz, cantante, bailarina, y ganadora de ¿Quién es la máscara? 2020, María León no deja de sorprender en redes sociales con cada uno de sus talentos , esta vez, en la cocina . María, quiso compartir una receta para estas fechas de fin de año con sus seguidores, aunque ellos no confiaran mucho en sus habilidades culinarias.

Y es que, mientras María intentaba avanzar en la receta, los comentarios de sus fans se centraban en si ella había prendido la estufa correctamente, o no. María León tomó el momento con el humor que la caracteriza y aseguró, entre risas, que aunque el mundo lo dudara, sí sabía prender la estufa de su casa y cocinar.

“Sí está prendida la estufa”: María León

Vía Instagram, María León realizó un video en vivo para compartir una receta para platillos de fin de año; lo que ella no esperaba, era que su platillo perdiera toda atención por culpa de la pequeña flama de su estufa.

María indicó que el primer paso de la receta consistía en prender la estufa para empezar a calentar algunos de los ingredientes, fue entonces que la preocupación de sus seguidores comenzó. Al no observar ninguna flama en la estufa, todos pensaron que María no la había encendido correctamente y que, además, no se había percatado de ello.

Las primeras reacciones de María León fueron de agradecimiento por la preocupación de sus fans.

“Sí prendió la estufa, gracias por preocuparte. Lo que pasa es que tiene una flama chiquita; gracias por preocuparse por lo del gas” María León

Pero, ante tantos comentarios que dudaban sobre si María León en verdad sabía prender la estufa, ella comenzó a tomarlo con humor y a repetir en muchas ocasiones que sí sabía cocinar, aunque los demás no lo creyeran.

El momento fue tan divertido para María León, que compartió un nuevo video en su cuenta de Instagram en donde reúne todas las veces que tuvo que demostrar que la estufa estaba prendida y sí estaba cocinando de manera segura y correcta.