Debido a la interminable cuarentena por coronavirus, María León ha querido tirar la toalla en cuanto al ejercicio y la buena alimentación.

Pese a que el ejercicio es una de sus grandes pasiones, María León confiesa que la cuarentena por Covid-19 de vez en cuando le ha quitado las ganas de realizarlo e incluso le ha costado llevar una buena alimentación y es que el encierro parece interminable.

"Creo que una de las cosas que más me ha costado ha sido mantener la disciplina del ejercicio y la alimentación durante este encierro eterno, encontrar la manera de mantenerme motivada, levantarme a entrenar cuando no tengo ganas y seguir avanzando… a veces en casa con lo que me he armado y a veces en un cuarto de hotel con lo que esté a la mano”, se confesó la cantante María León en su cuenta de Instagram.

En un intento por crear empatía con sus seguidores -quienes da por hecho han sufrido ansiedad a causa del confinamiento ligado a la pandemia del coronavirus- la exvocalista de Playa Limbo comparte la foto de los resultados de su disciplina con el ejercicio, solo para hacerles saber que al final los grandes esfuerzos traen grandes satisfacciones y que todo vale la pena.

“Subo esta foto porque, aunque llevo una buena racha de constancia no siempre es así, y cuando eso pase quiero volver a ella y decirme: “Ándele sargentito, sí se puede... “ me lo digo a mí pero con todo mi amor te lo digo a ti también; por si ocupas, por si te sirve y porque te quiero” María León. Cantante

María León le entra al skateboarding

Tal y como lo explica María León, con este encierro le resulta difícil ejercitarse al aire libre; sin embargo, cada vez que puede escaparse, aprovecha sus salidas para activarse. Hace poco le entró al skateboarding.

A través de redes sociales, María León ha compartido videos de sus primeros avances sobre patineta. Deporte del que se ha enamorado ya que nunca pensó que hacer acrobacias sobre una tabla fuera tan divertido.