“Yo no se lo pedí”: María José hace fuertes declaraciones sobre su sexualidad

La cantante María José dejó boquiabiertos a todos sus fan durante su participación en el programa “Netas Divinas”. Acompañada por Paola, Rojas, Jacqueline Bracamontes, Daniela Magun, Consuelo Duval y Natalia Téllez, la artista hizo tremendas revelaciones el pasado 22 de abril.

Durante el programa de Unicable la cantante realizó una fuerte declaración sobre su intimidad. En charla con las conductoras de dicha emisión le preguntaron qué era lo más raro que había hecho durante una noche de pasión, la cantante, entre risas, confesó:

“¡Me sorprendió! Daniela lo sabe. Estábamos en eso y de repente ¡zaz! me dio una nalgada. Yo no se lo pedí, dije así como de que raro, estábamos así en pleno y de repente sácala sácala".

Esta ha sido de las pocas veces que María José habla sin tapujos sobre su vida sexual en un programa de televisión, pues es muy reservada con su vida privada en general.

Cuando las demás conductoras le preguntaron si le había gustado, ’La Josa’ contestó que no y no lo volvería hacer porque se le va la inspiración.

“Como que tenía enjundia. Pensé tal vez se emocionó y me quería agarrar firmemente, pero no. Después hubo varias. Sí se me fue la inspiración, no me gustó”

María José. Cantante